Torna a Cesena dopo un prolungato soggiorno all’estero e deve scontare quasi 6 anni per rapina, furto e spaccio: 26enne arrestato

Martedì 16 giugno, i Carabinieri di Cesena, hanno arrestato un 26enne, in esecuzione all’ordine di carcerazione emesso, per un cumulo di pene concorrenti. Il giovane, individuato dopo un prolungato soggiorno all’estero ed a seguito di accurati accertamenti, nel tardo pomeriggio di ieri è stato rintracciato, nel centro di Cesena, dai Carabinieri che da tempo erano sulle sue tracce. Il definitivo provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria. dispone l’espiazione una pena complessiva di 5 anni e 8 mesidi reclusione nonché 2.424,00 euro di multa, per una lunga serie di reati - che vanno dalla rapina aggravata al furto in abitazione, dal furto aggravato all’evasione alla detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti - commessi a Cesena, tra giugno e novembre 2018.

Al termine delle procedure finalizzate alla sua esatta identificazione ed espletate le formalità connesse con l’esecuzione del provvedimento, il 26enne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Forlì, ove permarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’espiazione della pena.