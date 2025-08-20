Topi a Cesena vicino alle case: impennata delle vendite delle trappole

Ancora non si può parlare di invasione ma appare certo che la presenza di topi e ratti, anche a Cesena, sia in costante aumento. Ne è testimonianza l’impennata di vendite di trappole e altri strumenti, registrata da ferramenta e ditte di derattizzazione, per tenerli almeno lontani dalle abitazioni. I topi, quelli molto più piccoli di quelli chiamati ratti, entrano nelle case grazie alla loro straordinaria capacità di passare dalle aperture più strette, a volte anche fra porte chiuse e pavimenti per poi nascondersi nei più piccoli anfratti di casa pronti ad uscirne nelle ore notturne, quelle preferite per dedicarsi alla ricerca di cibo. Non vengono risparmiati dalla convivenza poco gradita da parte degli umani neppure i piani alti delle abitazioni che raggiungono utilizzando i fili più grossi delle linee telefoniche o dell’energia elettrica. Non si corre certo il rischio di aggressioni considerato che il topo non supera mai i dieci centimetri. Il pericolo maggiore della presenza dei topi ma soprattutto dei ratti che molto più raramente entrano nelle case, viene dalla possibilità di contagio di malattie come la leptospirosi. Pur non avendo notizia di casi recenti a Cesena questo non esclude che ci siano state delle infezioni avendo sintomi non molto diversi dall’influenza ma che, a volte, possono avere conseguenze più gravi.

Molto varia è l’offerta delle trappole. Per gli inguaribili animalisti c’è quella con lo sportello che scatta appena il topo entra e addenta l’esca ma lo lascia in vita e viene rilasciato lontano da casa. Ci sono poi quelle a ghigliottina che non lasciano scampo al roditore, infine quelle, altrettanto definitive, nelle quali il topo rimane incollato ad un piastra di legno. Non mancano i veleni che solitamente vengono usati per i ratti. Per quel che riguarda l’esca sembra proprio sia da sfatare la storica e ancora diffusa opinione della preferenza per il formaggio. Gli esperti consigliano la cioccolata o la frutta che sono preferiti dai roditori.