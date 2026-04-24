Tir si ribalta nella notte in autostrada al casello di Cesena Nord: perdita di gasolio sulla carreggiata

Camion ribaltato al casello di Cesena Nord nella notte tra giovedì e venerdì 24 aprile. Verso le 2.45 una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Cesena e l’autogru proveniente dalla sede centrale di Forlì sono intervenute sulla rampa dell’autostrada A14, presso il casello di Cesena Nord, per il ribaltamento di un mezzo pesante. Il personale operativo ha provveduto alla messa in sicurezza dell’automezzo e al contenimento di una perdita di gasolio fuoriuscita dal serbatoio a seguito dell’impatto. Il conducente del camion è riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale e il personale di Società Autostrade per la gestione della viabilità e i rilievi di competenza.