Cesena, tavoli in strada in via ex Tiro a Segno: un sabato di musica e grigliate a un anno dall’alluvione

Non sono scesi sulla terra come quelli del film “Il cielo sopra Berlino”; gli “angeli del fango” della Romagna alluvionata erano già qui, in un baleno schierati per le vie del quartiere Oltresavio, per affondare i piedi nel pantano e condividere il dramma di tanti. Mescolati a chi era in lacrime con gli stessi badili nel fango, dopo un’acqua torrenziale che, scavalcati gli argini, si è riversata su strade e dentro le case come al Savio non si ricordava. Sembrava la fine di tutto. Invece, un anno dopo, quella drammatica storia si può raccontare. Per questo la famiglia Sirri, proprietaria della palestra Champions River di via Ex Tiro a Segno, fra le vie più colpite al di là del ponte (Nuovo) e della sponda del fiume, nel ricordare quell’immersione distruttiva invita a ritrovarsi, questa volta col sorriso. Oggi dalle 18 a tarda sera (ma anche prima per chi vuole aiutare nei preparativi), la Champions River riemersa dal fango si fa promotrice di un momento conviviale di quartiere, all’insegna di “Tin Bota, Romagna”. La via Ex Tiro a Segno si chiude al traffico e lascia spazio a musica, a grigliata e a quanto ogni partecipante vorrà portare. «Per ritrovare insieme - dice Francesca Sirri - lo stesso spirito collaborativo che ci ha permesso di risollevarci dopo quei drammatici giorni. Tutti sono invitati». La festa fa seguito alla commemorazione di giovedì della chiesa di San Rocco, una liturgia officiata dal vescovo Douglas Regattieri e da fiaccolata lungo gli argini.

«Sabato ricordiamo un’alluvione che ha portato distruzione, paura e purtroppo anche morte, ma ricordiamo pure tutto il bello emerso da quei drammatici giorni: solidarietà, amicizia, disponibilità. Come un anno fa ci ritroviamo lungo la stessa via, ma questa volta su strade pulite, cantiamo e mangiamo di nuovo insieme, ma con la musica». Un anno fa Francesca ricevette pure l’abbraccio di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Ue, che sostò davanti alla palestra e strinse le mani alla giovane afflitta. «Il nostro pensiero va a chi non è più rientrato in casa, a una nostra sala ancora fuori uso. Ma stavolta chiediamo a tutti di portare allegria». Come nei giorni dell’alluvione, anche oggi in tanti collaborano a questo “Tin bota Romagna”; Comune, parrocchia di San Rocco per i tavoli e poi Valdo per la grigliata, associazione Sem Frontieras, Alba 87, Chiosco II, Passatore, pastificio Fumaiolo, pizzeria da Filippo, Eros Bravetti, Patrizio del ghiaccio. Divertimento arriva dai dj Mugo, Manilo, Magno, con i loro energici dj set. Info: 0547 396783.