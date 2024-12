“Ti spiego io come si fa”: a Cesena le guardie ecologiche informano i proprietari sulla rimozione delle deiezioni dei cani

A partire da mercoledì 11 dicembre le Guardie ecologiche volontarie del nucleo di Cesena saranno operative in città, con particolare riferimento alle vie del centro storico, alle aree verdi e di sgambamento, per informare i proprietari e i conduttori dei cani sulle corrette modalità di pulizia e rimozione delle deiezioni canine. Nel corso delle stesse giornate informative e di sensibilizzazione, le Gev, veri e propri operatori in divisa, consegneranno gratuitamente ai possessori di cani, il kit per la raccolta escrementi offerto dall’Amministrazione comunale.

“È questa – commenta l’assessore alle Politiche ambientali Andrea Bertani una utilissima iniziativa di comunità che non riguarderà esclusivamente i proprietari e i conduttori dei cani ma, indistintamente, tutti i cittadini. Si tratta infatti di un’azione civica che guarda al decoro della nostra città e al rispetto della normativa, da alcuni proprietari purtroppo non sempre presa in considerazione. Convivere con un animale è un’esperienza gratificante, ma dobbiamo ricordare che comporta responsabilità sia verso il nostro amico a quattro zampe sia verso la comunità e il decoro della città. Queste giornate, che partiranno mercoledì 11, per terminare il 30 dicembre, sono state proposte e definite per affrontare insieme il tema dell’obbligo di raccolta escrementi e pulizia deiezioni del proprio animale di affezione, già segnalato da apposita cartellonistica collocata in alcune vie del centro storico. Durante il servizio di informazione – prosegue l’assessore – gli operatori in divisa si concentreranno sugli obblighi dei proprietari relativi alla raccolta escrementi e pulizia deiezioni previsti dalla normativa vigente (articolo 54 del Codice di convivenza civile del Comune di Cesena) offrendo a ciascuno un dispenser gratuito. I nostri uffici, anche tramite il canale CesenaSegnala, prendono in carico tutte le segnalazioni intervenendo con opere di pulizia straordinaria, ma in una comunità civile ciascuno è chiamato a fare la sua parte”.

La legge infatti stabilisce l’obbligo di raccogliere i bisogni fisiologici che i propri animali depositano sul suolo urbano, nei parchi e giardini o all’interno dei luoghi aperti al pubblico, i locali pubblici o sui mezzi di trasporto. Il dovere vige anche nelle aree cani. A coloro che non osservano la normativa viene elevata una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.