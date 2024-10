“Ti ammazzo”: si chiude nel bagno del bar per sfuggire alla furia dell’ex compagno, arrivano i Carabinieri e lo arrestano a Cesena

Lunedì mattina i Carabinieri di Cesena hanno arrestato un uomo, ritenuto presunto responsabile del reato di “atti persecutori”. I militari sono intervenuti in pieno giorno, a seguito di richiesta avanzata dalla vittima, all’interno di un bar della città di Cesena, dove la donna si era rifugiata poco prima, chiudendosi nel bagno del locale, per evitare di essere percossa per strada dall’ex compagno, che la minacciava anche di morte. Quest’ultimo è stato prontamente tratto in arresto dai militari intervenuti all’interno del locale, mentre era intento a cercare di raggiungere la donna. All’esito degli accertamenti, sono emerse ulteriori e gravi violenze e vessazioni, subite dalla vittima da circa un anno a questa parte e mai denunciate. La donna non ha riportato lesioni.

L’uomo arrestato è stato portato presso la Casa Circondariale di Forlì in attesa dell’udienza di convalida.