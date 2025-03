Terrificante carambola con l’auto a Sala di Cesenatico: 43enne soglianese gravissimo VIDEO

Terrificante incidente sulla via Stradone a Sala di Cesenatico. Per cause al vaglio della polizia locale cesenaticense poco prima delle ore 14 un 43enne soglianese, che viaggiava al volante di Opel Mokka, senza il coinvolgimento di altri mezzi nell’accaduto, ha sbandato rovesciandosi ed abbattendo un paio di pali dell’illuminazione pubblica. L’uomo, che dai primi accertamenti pare si stesse spostando per motivi di lavoro in un tratto a lunga percorrenza che ben conosce, è stato sbalzato dall’abitacolo. Soccorso dal 118 con ambulanza ed auto medicalizzata, ora è ricoverato in Rianimazione al Bufalini, in prognosi riservata per le pesanti lesioni patite nello schianto. La viabilità in zona è stata inibita per circa un’ora, per permettere prima i soccorsi e poi le operazioni di rilievo del sinistro da parte degli investigatori della PL di Cesenatico.