Terribile caduta da 50 metri a Montecastello: muore 82enne VIDEO GALLERY

Una caduta spaventosa da circa 50 metri mentre svolgeva lavori di manutenzione lungo una riva. Nel primo pomeriggio di oggi a Montecastello, nella Valle del Savio, un 82enne, Giacomino Giannessi, è stato trasportato in elimedica in gravissime condizioni al Bufalini di Cesena. Per cause in via di accertamento, l’anziano è precipitato attorno alle 14 e le operazioni di soccorso da parte di sanitari del 118 e Vigili del Fuoco sono durate almeno mezzora, vista la zona impervia. Purtroppo le sue condizioni sono ben presto apparse disperate e l’uomo è morto una volta arrivato al Bufalini.