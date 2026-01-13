Terremoto in Romagna, scuole evacuate VIDEOGALLERY

Come da prassi evacuazione in molte scuole dei territori di Cesena, Forlì, Faenza, Ravenna e Imola oggi dopo la doppia scossa di terremoto di 4,1 e 4,3 gradi che ha avuto epicentro nella zona tra Faenza e Russi. Gli alunni in alcuni casi sono rientrati. In altri la scuola è rimasta chiusa. I vigili del fuoco, al momento, non segnalano particolari criticità o danni a persone e strutture. Sono giunte alla sala operativa Vigili del Fuoco alcune chiamate da parte della popolazione, principalmente per richieste di chiarimenti. Sono in corso alcuni sopralluoghi precauzionali. L’Ufficio dell’agenzia delle entrate di Cesena resterà chiuso a causa del terremoto per tutta la giornata.