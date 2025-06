Tenta il furto ai ragazzini e la rapina ai genitori: ammanettato in centro a Cesena

Durante una riunione nella sede di quartiere lo hanno visto mentre rubava delle biciclette che alcuni ragazzini avevano posteggiato negli stalli di via Serraglio. L’essere stato scoperto non lo ha fermato anzi: ad un genitore che lo stava filmando per mettere nelle mani della polizia le prove del furto in atto, ha anche rapinato lo smartphone.

Sono di tentato furto aggravato e rapina le accuse di cui a breve dovrà rispondere davanti al giudice L.B., 23enne residente a Cesena e vecchia conoscenza delle forze dell’ordine.

La scena che lo ha portato all’arresto si è verificata nei giorni scorsi attorno alle 16. Malgrado via Serraglio anche di pomeriggio sia di solito piena di gente, il 23enne senza alcun timore aveva iniziato ad armeggiare per rubare alcune bici posteggiate negli stalli a ridosso della sede del quartiere. Dall’aula polifunzionale dove era in corso una giornata d’incontro con genitori e figli residenti nel quartiere Centro Urbano, il padre di uno dei ragazzini lo ha visto dalla finestra e ha chiesto spiegazioni su cosa stesse facendo con la bici di suo figlio. Il 23enne, malgrado altri genitori fossero subito intervenuti, ha reagito prima dell’arrivo sul posto della polizia chiamata a soccorso, tentando di rapinare il padre del giovane proprietario della bici, strappandogli lo smartphone col quale lo riprendeva durante il furto. L’uomo, bloccato dagli agenti con in tasca ancora pinze e grimaldelli con cui forzare i lucchetti delle bici posteggiate, dopo una notte in cella di sicurezza si è visto convalidare l’arresto il giorno dopo nell’aula del giudice Federico Casalboni. Difeso dall’avvocato Luca Valdinoci, attende con obbligo di firma la direttissima prevista per la seconda metà di giugno.