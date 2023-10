TedX Cesena: biglietti in vendita da lunedì 23 ottobre

Sono in vendita a partire dalle ore 14:30 di lunedì 23 ottobre su Vivaticket i biglietti per l’evento TEDxCesena dal titolo “Abracadabra”, che si svolgerà martedì 28 novembre 2023 alle 20.30 al Teatro Bonci di Cesena.

Già nel 2022 TEDxCesena era andato in scena al Bonci e i 700 biglietti erano andati a ruba in pochi giorni. “Il titolo di quest’anno, ‘Abracadabra’, è stato scelto perché evoca in tutte le lingue qualcosa di magico, inafferrabile, imprevedibile, potente - commentano Maurizio Berti, licenziatario e curatore dell’evento, e Fulvia Venturi, co-organizzatrice. – ‘Abracadabra’ come un’intuizione, una scoperta, un’idea imprevista. un’opportunità, una scintilla che accende una relazione, una meraviglia, che riempie di stupore sguardo e anima. La vita è piena di momenti ‘Abracadabra’: quando un colpo di genio trova una soluzione a un problema che sembrava irrisolvibile, quando un passaggio dell’ultimo minuto rovescia le sorti di una partita, quando l’incontro tra persone sconosciute dà vita a un evento speciale, quando un’alluvione mette in ginocchio una città e sprigiona un’incredibile solidarietà. Non tutto si spiega: a volte serve un ‘Abracadabra’, e vogliamo condividere con la nostra città una serata davvero magica”.

Sulle pagine social vengono annunciati uno ad uno gli speaker, che saliranno sul palco fino a comporre una scaletta di interventi che, secondo le regole TED (brevi talk da circa 15 minuti l’uno), serviranno a presentare idee innovative “che meritano di essere diffuse”, in modo originale, in vari campi del sapere, dalla tecnologia alla scienza, dal design all’intrattenimento.

Per info e acquisto biglietti: www.tedxcesena.com