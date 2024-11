Taxi a Cesena: ecco il numero telefonico per prenotarli

Taxi a Cesena, per qualche settimana ci sarà un solo numero telefonico da comporre per prenotarli. Nel corso dei lavori per la nuova autostazione, è stato inavvertitamente tranciato il cavo della linea telefonica riconducibile al numero al numero 0547 610710 per la prenotazione dei taxi, numero al momento non attivo. Ora è in funzione un unico numero di telefono: 0547 21995. Per questo numero non c’è il trasferimento di chiamata e i tassisti chiedono un po’ di pazienza ai clienti, in attesa che anche l’altra linea telefonica venga ripristinata.