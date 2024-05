Svastiche vandaliche sui giochi dei bambini in un parco a Cesena

Svastiche sui giochi dei bambini. L’atto vandalico risale a due notti fa ed è stato notato nella mattinata di ieri dai fruitori dei giardini di Serravalle. Qualcuno, con un pennarello, si è “impegnato” ad incidere il simbolo per eccellenza delle violenze naziste su una delle strutture dedicate al gioco. Dei pistoni di plastica rotanti con i quali i bambini possono giocare a tris.

Un gesto scellerato quello che è stato assestato da mani ignote. Per il quale ora sarà necessario un intervento di pulizia e ripristino e contro il quale si spera che le telecamere appostate in zona per la pubblica sicurezza possano in qualche maniera rintracciare l’autore del vandalismo.