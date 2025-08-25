Superenalotto: un 5+1 a Cesena da 183mila euro

Si è nascosto ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del concorso n. 134 di venerdì 22 agosto, con il Jackpot che arriva a 42,5 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera martedì 26 agosto 2025.

È festa però per una persona che ha centrato una riga di numero fortunati da 5+1 vincendo 183.771,32 euro. La giocata vincente è stata realizzata a Cesena (presso il punto di vendita Sisal Tabacchi & CO situato in Via Ungaretti, 282 a Case Finali. Una ricevitoria incastonata in un contesto residenziale fitto. Il tuto lascia pensare che a vincere possa essere stato un residente della zona che viva a poca distanza da quella ricevitoria.

La combinazione vincente è stata: 7 – 25 – 38 – 39 – 66 – 69 – Jolly 17 – Super Star 24.