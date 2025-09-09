Superenalotto da 350mila euro a Cesena, mamma impiegata ritira i soldi: «Li userò per mutuo e figli. Gli affetti valgono di più»

È una donna che concilia il suo ruolo di mamma con un lavoro da impiegata che ama la fortunata che ha vinto 349.230 euro al Superenalotto giocando il 31 maggio scorso, al punto Sisal della tabaccheria “Le Torri” situata in Via Viareggio, la combinazione 4 – 8 – 47 – 48 – 63 – 90 – J 77 – SS 12. Ora che si è presentata per riscuotere la vincita, racconta che erano numeri che aveva sognato qualche giorno prima e ha scoperto di avere vinto nella serata del sabato in cui aveva tentato la sorte, dopo aver controllato più volte sulla app per essere sicura di non essersi sbagliata. Ha assaporato la gioia inaspettata nella tranquillità delle pareti domestiche, chiamando i parenti più stretti per condividerla.

«Ero consapevole che una vincita così alta mi avrebbe permesso di realizzare tanti progetti ed ero agitata perché è arrivata inaspettata, come un terremoto - riferisce - Poi è arrivata la quiete e la serenità», grazie all’affetto dei miei cari».

Niente stravolgimenti nello stile di vita. Nei progetti della donna ci sono «l’estinzione del mutuo, il rinnovo dei mobili, viaggiare e mettere da parte una parte dell’importo per i figli e il loro futuro». E «un regalo ai fratelli». Bello il suo messaggio: «Questa vincita ha confermato che sono le persone che amiamo il valore più grande che dobbiamo tenere stretto e coltivare ogni giorno».