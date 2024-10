Studioso di Cesena riscopre dopo più di 100 anni un motto di D’Annunzio

Il “Tienti alla terra” appariva anti-aviatorio rispetto ad altri scritti, ma di fatto raccomandava agli aviatori di condurre il volo a vista, tenendosi fuori dalle nubi e dalle nebbie, per non perdere il contatto col suolo (in quei tempi gli strumenti per la navigazione aerea erano abbastanza primitivi), assurgendo così a motto e di fortuna. L’allora docente Oliveti ne trasse spunto per redigere un articolo sulla valorizzazione “L’agricoltura in primo piano”. Poi il motto cadde nel dimenticatoio e il chiosco di legno, dopo la fine della guerra, venne distrutto. Solo qualche scatto fotografico salvato tra archivi della ex base di San Nicolò di Lido e della Marina militare mi ha permesso di riscoprirne l’esistenza. Si tratta di pochi scatti fotografici che ritraggono l’esterno del chiosco di legno e alcune vedute interne del sottotetto, dove tra alcuni cartigli sfocati la fortuna ha voluto che il “Tienti alla terra” risulti nitido. Ma un altro indizio che mi ha portato sulla pista dell’effettiva esistenza del motto, fu un’orazione sui prezzi in agricoltura durante il periodo della “battaglia del grano”, che Benito Mussolini tenne in piazza a Forlì, pubblicata poi sul “Popolo di Romagna” dell’ottobre del 1927 proprio col titolo “Tienti alla terra”. Il Duce che aveva fatto la Grande guerra come bersagliere, non poteva sapere dell’esistenza del motto conosciuto dagli aviatori della San Marco, se non svelatogli attraverso l’amicizia con Oliveti, quando assunse la direzione del partito fascista di Forlì».

«Il Duce - conclude Grilli - poi tenne anche un discorso proprio dal titolo “Tienti alla terra”».