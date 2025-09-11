Strade provinciali e lavori post alluvione: ecco gli interventi nel Cesenate e nella Valle del Savio

Partiranno tra la fine di settembre ed il mese di ottobre i cantieri di messa in sicurezza e ripristino delle strade provinciali colpite dall’alluvione. Si tratta di un investimento complessivo di 65 milioni di euro, finanziato in gran parte con fondi PNRR tramite ordinanze commissariali, a cui si aggiungono risorse ordinarie del Commissario Straordinario alla Ricostruzione.

Nella seconda metà di giugno sono stati affidati i lavori su 20 strade provinciali, mentre in questi giorni si stanno completando le procedure di aggiudicazione per ulteriori 3 strade (SP 79, SP 83 e SP 102).

Le strade interessate nel territorio cesenate sono: SP9 Cesena-Sogliano tra Montiano, Roncofreddo e Sogliano al Rubicone, SP 13 Uso tra Borghi e Sogliano, SP 40 Badia-Santa Paola tra Longiano e Roncofreddo, SP68 Voltre tra Sarsina e Mercato Saraceno, SP 74 Cesena-Sorrivoli, SP 75 Monteleone nel comune di Roncofreddo, SP 85 Fondovalle Rubicone, SP 88 Alto Uso nel comune di Sogliano al Rubicone e SP 134 Via Piana nel comune di Sarsina.