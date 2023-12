Strada statale tra Quarto e Sarsina, Anas: “Fine lavori entro i primi mesi del 2024”

Continuano i lavori nella vecchia statale tra Quarto e Sarsina dopo l’alluvione e Anas in una nota fa il punto della situazione. “Prosegue l’impegno di Anas per ripristinare la viabilità ordinaria lungo la strada statale 71 “Umbro Casentinese Romagnola”, infatti a seguito degli eventi alluvionali che hanno interessato la regione Emilia-Romagna nel mese di maggio, sono stati finanziati ed avviati una serie di interventi con priorità al tratto tra il km 227,000 ed il km 232,600, attualmente interdetto al traffico

Anas ha già progettato e realizzato opere di messa in sicurezza dei versanti per un 1,2 milioni di euro mentre sono in corso di esecuzione lavori per un importo complessivo di 4 milioni di euro che prevedono la ricostruzione di un importante muro di sottoscarpa posto tra il km 229,050 ed il km 229,100 e la realizzazione di 2 opere di contenimento del corpo stradale (paratie) tra il km 228,780 ed il km 228,820 e tra il km 228,860 ed il km 228,890.

La realizzazione di queste opere come anche anticipato, lo scorso 29 novembre, in sede del tavolo prefettizio è prevista entro i primi mesi del 2024, e consentirà, nel tratto in questione, il ripristino completo del corpo stradale. Con il progredire dei lavori è stato possibile altresì valutare una configurazione di cantiere, che consentirà, nella prima metà di gennaio, in orari diurni, il transito dei mezzi di soccorso e ai residenti lungo la SS71 in modo da facilitare gli spostamenti dei cittadini”.