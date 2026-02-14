Strada Provinciale 13 “Uso”, i lavori post-alluvione: intervento da 2 milioni

Proseguono i lavori di ripristino e miglioramento della sicurezza lungo la Strada Provinciale 13 “Uso”, nei territori comunali di Borghi, Poggio Torriana e Sogliano al Rubicone, interessati da movimenti franosi in seguito all’alluvione di maggio 2023.
L’intervento, del valore complessivo di 2 milioni di euro, è finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del PNRR – Next Generation EU ed è eseguito dall’impresa C.L.A.S. Soc. Cooperativa di San Piero in Bagno.
Borghi, bonifica bellica in corso
Nel corso dell’ultima settimana sono stati avviati i lavori al km 2+500, in località Lo Stradone, con l’allestimento del cantiere e la pulizia delle aree prospicenti l’intervento.
A partire da lunedì 16 febbraio, le attività proseguiranno con la pulizia dell’alveo e delle aree limitrofe, necessaria per consentire l’esecuzione della bonifica bellica. Salvo imprevisti, tale operazione dovrebbe concludersi entro una settimana.
Per avviare le opere strutturali sarà necessario attendere l’autorizzazione alla rimozione delle interferenze con la linea elettrica. Le lavorazioni partiranno non appena rilasciato il via libera allo spostamento dell’infrastruttura.
Poggio Torriana, cantiere a fine mese
Entro la fine di febbraio è previsto l’avvio delle lavorazioni anche al km 5+150, in località Masrola, con regolazione del transito a senso unico alternato regolato da semaforo per consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività.
Sogliano, rallentamenti per maltempo
Proseguono infine i lavori al km 11+150, in località Ponte Uso, seppur con qualche rallentamento dovuto alle condizioni del terreno, attualmente eccessivamente imbevuto d’acqua e instabile, che rende complesse le lavorazioni previste.