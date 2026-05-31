“StraCesena”: la corsetta a fin di bene vince il caldo, 2 mila partecipanti per aiutare i bambini malati, anche un 88enne al via

Nonostante il caldo abbia richiamato al mare tante persone e abbia scoraggiato qualcuno che lo patisce a fare attività fisica, la “StraCesena” ha dimostrato per il decimo anno che la voglia di sposare la solidarietà in compagnia, camminando o correndo all’aria aperta, è più grande. Così, alle 17.30 di oggi, si sono presentate al via della “corsetta per bene”, in piazza del Popolo, circa 2 mila persone. Una grande soddisfazione per gli organizzatori di “Matilde Studio” (il cui timoniere Luca Toni «ringrazia di cuore la cittadinanza, tutti gli sponsor e i numerosissimi volontari»), Uisp Forlì-Cesena e Saraghina Group. Le persone che hanno affrontato uno dei due percorsi previsti (da 5 o da 12 chilometri), con arrivo alla rocca, con le loro quote d’iscrizione aiuteranno i progetti di “Pediatria a misura di bambino” dell’ospedale Bufalini. Apprezzata la novità musicale, grazie a Mirko Casadei sia alla partenza che all’arrivo e alla band “Rag Dogs” nel parco di Ponte Abbadesse. Tra le curiostà da segnalare tra i partecipanti Giancarlo Gazzoni, alla bella età di 88 anni. Portatrice di allegria e significativa per sottolineare lo scopo benefico sanitario dell’evento la presenza dei “Nasi Rossi del Dottor Jumba”.