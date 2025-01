Stalking dei carri funebri: dopo le denunce della vittima di Cesena ci sarà un vertice in Comune

Non si arrende Paolo Zignani: l’autotrasportatore 55enne cesenate che nella sua casa di Borello da settembre è continuamente sottoposto a stalking da parte di due donne residenti a Badia Prataglia, che gli hanno fatto recapitare a casa oltre 800 consegne di tutti i tipi: compreso 47 carri funebri chiamati in urgenza a “ritirare “la sua salma” nella sua casa in Romagna.

La vita in diretta

Accompagnato dalle telecamere de “La vita in diretta” che per la seconda volta su Rai 1 si è occupata diffusamente della vicenda, Zignani si è anche recato ieri fisicamente a Badia Prataglia, dove le due donne vivono e dove per qualche tempo aveva vissuto anche lui quando era sposato.

Guardandolo e rispondendo alle domande della Rai, le stesse madre e figlia stalker hanno negato di conoscerlo, e continuato anche a negare di essere loro (come invece avvenuto anche ieri) a telefonare in tutta l’Emilia Romagna per organizzare prestazioni e consegne da recapitare al 55enne: diventato da mesi il bersaglio preferito delle loro azioni di stalking.

Vittime anche tra i parenti