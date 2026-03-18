Cesena, anticipato il rinnovo della concessione per lo stadio: nella proposta nuova hospitality al Comune e terzo campo per il circolo tennis

Come tra calciatori e società a poche giornate dal termine del campionato si comincia a ragionare sui possibili rinnovi, anche il Comune di Cesena e il Cesena Fc hanno scelto di sedersi al tavolo per discutere del loro rapporto. Le due parti avrebbero pattuito un’estensione del contratto di concessione in essere dell’Orogel Stadium Dino Manuzzi fino al 31 luglio 2040. Anticipando la discussione rispetto alla regolare decadenza che era stata fissata al 31 luglio 2030. Ma tra modifiche delle clausole contrattuali, nuove acquisizioni e ipotesi di progetti futuri – stando a quanto riportato dal vicesindaco Christian Castorri durante la Commissione 1 - la nuova scadenza non sarà l’unica novità.