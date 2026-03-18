Cesena, anticipato il rinnovo della concessione per lo stadio: nella proposta nuova hospitality al Comune e terzo campo per il circolo tennis

Come tra calciatori e società a poche giornate dal termine del campionato si comincia a ragionare sui possibili rinnovi, anche il Comune di Cesena e il Cesena Fc hanno scelto di sedersi al tavolo per discutere del loro rapporto. Le due parti avrebbero pattuito un’estensione del contratto di concessione in essere dell’Orogel Stadium Dino Manuzzi fino al 31 luglio 2040. Anticipando la discussione rispetto alla regolare decadenza che era stata fissata al 31 luglio 2030. Ma tra modifiche delle clausole contrattuali, nuove acquisizioni e ipotesi di progetti futuri – stando a quanto riportato dal vicesindaco Christian Castorri durante la Commissione 1 - la nuova scadenza non sarà l’unica novità.

Hospitality

La Jrl Investiment Partners Llc del presidente bianconero John Aiello si sarebbe impegnata a formalizzare la cessione al Comune della nuova hospitality costruita alle spalle della tribuna. Realizzata dal club con un investimento complessivo di 1 milione 564 mila euro, la struttura ha al suo interno una sala convegni/ricevimenti e il nuovo “Cesena store”. Per la definitiva acquisizione da parte del Comune servirà, però, l’approvazione della relativa delibera da parte del Consiglio comunale. E l’eventuale passaggio di proprietà della struttura non andrebbe a comprimerne l’uso da parte del club, soprattutto in concomitanza delle partite casalinghe del Cesena Fc.

Canone

Ulteriori aggiustamenti riguarderebbero anche l’oggetto del contratto stesso. In particolare, il canone di concessione dello stadio che verrebbe aumentato così: da 20 a 30 mila euro in caso di militanza della squadra in Serie D o Lega Pro; da 40 a 60 mila euro per la Serie B e da 80 a 120 mila euro se il Cesena giocasse la Serie A.

Manutenzioni

Per quanto concerne la conservazione dell’impianto, le manutenzioni straordinarie, attualmente in capo alla Amministrazione, con la revisione contrattuale che verrà proposta al Consiglio comunale, dovrebbero essere separate. Quelle correlate alle esigenze tecniche della squadra e al corretto svolgimento delle gare rimarranno in capo al Cesena Fc. «Perché si tratta di interventi che, di fatto, non portano benefici diretti alla collettività», ha spiegato l’assessore Castorri. Mentre, eventuali lavori alla struttura e le manutenzioni straordinarie ad essa legate resteranno a carico del Comune. Non verrà modificata, invece, la pianificazione congiunta tra le parti di interventi di rilevante portata. Ipotesi al momento remota. «Ad oggi – ha specificato Castorri – non esistono progetti di rinnovamento e ristrutturazione dello stadio. Si tratterebbe di investimenti impossibili da affrontare». Chiudendo così alla possibilità di completare la tribuna, rimasta fuori dal progetto della prima ristrutturazione del “Manuzzi” negli anni Ottanta.

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