Sta per ripartire a Cesena l’attività del Centro Famiglie

Con la fine dell’estate e la conseguente ripartenza di tutte le attività, il Centro per le famiglie di Cesena – vero e proprio punto di riferimento per i cittadini di tutta l’Unione dei Comuni Valle del Savio – propone una serie di occasioni di incontro e approfondimento rivolte ai genitori e ai più piccoli.

È questo il caso della consolidata rassegna “Genitori insieme” pensata per accompagnare i genitori dopo la nascita dei loro figli e per i loro primi 1000 giorni di vita. Per questa ragione le operatrici del Centro di via Ancona 310 propongono incontri interattivi gratuiti a cui ci si può iscrivere. Il prossimo appuntamento, “Mamme in movimento”, è per martedì 17 settembre, alle ore 09:00. Nel corso della mattinata ci si soffermerà sull’importanza del movimento durante la gravidanza e dopo il parto: prima lezione pratica del per-corso in salute gratuito che coinvolgerà donne in gravidanza e mamme con i bimbi/e 0-6 mesi nel passeggino, per i prossimi 3 mesi. Passeggiate ed esercizi all’aperto in collaborazione con UISP.

Lunedì 30 settembre, alle ore 16.00, si affronterà invece “Il primo anno di vita: domande e curiosità del diventare genitori”. Cosa ci aspetta subito dopo la nascita? Si parlerà di allattamento proprio nella settimana dell’allattamento SAM, del ritmo sonno-veglia, delle uscite fuori casa, della prevenzione degli incidenti domestici, della scelta dei giocattoli e tanto altro. Sarà presente l’infermiera Elena Lani AUSL Romagna. Gli incontri avranno luogo presso il Centro per le famiglie in via Ancona 310. Per partecipare occorre la prenotazione.

Ripartenza anche per “Mamme in Movimento – Per-corsi in salute”, organizzato in collaborazione con Ausl Romagna e Uisp e incentrato sulla promozione della salute in gravidanza. Questa proposta gratuita è rivolta a donne in gravidanza e a mamme con bambine e bambini nel passeggino da 0 a 6 mesi. Il primo appuntamento è per martedì 17 settembre, alle ore 09:00, con “I benefici del movimento”. A partire dal 17 settembre l’appuntamento sarà per tutti i martedì e giovedì mattina alle ore 09:00 al Centro per le famiglie per ginnastica e passeggiate

Per bambine e bambini e genitori torna “Affidiamoci! Costruiamo legami a sostegno dell’accoglienza familiare - Facciamo Festa”. Dopo la serie di eventi proposti nel corso dell’anno sul tema dell’accoglienza familiare, ci si ritorverà tutti insieme per concludere la rassegna organizzata dal Centro per le famiglie, l’èquipe Affido dell’Unione dei Comuni Valle Savio, l’Agenzia per la famiglia e le Associazioni del territorio. L’appuntamento è per sabato 21 settembre, alle ore 16:30, presso il Parco per Fabio (via Savio, Cesena) dove si terrà una festa per le famiglie e tutti coloro che sono interessati ad approfondire il tema. Nel corso del pomeriggio ci saranno giochi, una mostra fotografica e svariate attività. Sarà presente Giuseppe Viroli con “Storie in bicicletta”, racconti per bambini e bambine con il teatrino Kamishibai.

Ai nastri di partenza anche “I miei genitori si separano... e io?” per bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni. Nel dettaglio, si tratta di un gruppo di condivisione, ascolto e parola per bambini e bambine figli di genitori separati o in via di separazione. Sarà un’opportunità per loro per confrontarsi con coetanei che vivono situazioni simili e anche un’occasione per le famiglie di riattivare il dialogo con i figli, ampliare lo sguardo sulle loro emozioni e trovare nuovi modi per stare insieme. I gruppi sono formati da 6-8 bambini/e e ragazzi/e di 6-11 anni e 12-17 anni.

Gli incontri sono gratuiti. Si svolgeranno regolarmente durante l’anno e partiranno con un numero minimo di partecipanti. Per la partecipazione è necessaria l’autorizzazione di entrambi i genitori.

Per prenotazioni ai corsi e alle iniziative e per saperne di più è possibile contattare lo 0547 333611, dal lunedì al giovedì, dalle ore 08:30 alle ore 13:00. Per tutte le informazioni: https://www.aspcesenavallesavio.eu/centrofamiglie/.