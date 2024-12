Squacquerone di Romagna campione d’Italia dei formaggi: il sindaco rende omaggio alla centrale del Latte di Cesena

Lo Squacquerone di Romagna D.O.P. della Centrale del Latte di Cesena ha vinto il primo premio all’Italian Cheese Awards 2024, il più importante riconoscimento nazionale dedicato alle migliori produzioni casearie italiane. Per celebrare questo importante risultato, il Direttore della Centrale del Latte, Daniele Bazzocchi, e il presidente, Renzo Bagnolini, accompagnati da due casari della cooperativa cesenate (Loris Baiardi e Monica Cuni, responsabile della produzione), sono stati ricevuti in Comune dal sindaco Enzo Lattuca che si è congratulato con loro per l’ambito riconoscimento ottenuto a livello nazionale.

“Questo premio – commenta il sindaco Enzo Lattuca – è il risultato del costante lavoro svolto da questa realtà cesenate che nel corso degli anni si è conquistata un posto di rilievo nel mercato lattiero caseario nazionale puntando sempre sulla valorizzazione del territorio romagnolo e sulla qualità del prodotto certificata direttamente dai consumatori. Da sessantacinque anni la Centrale del Latte di Cesena porta alto il nome della nostra città e per noi è un orgoglio poter celebrare insieme questo ulteriore risultato raggiunto anche grazie ai dipendenti e a tutti coloro che contribuiscono alla crescita della realtà produttiva locale”. L’ottimo equilibrio tra le principali caratteristiche dello Squacquerone della Centrale del Latte di Cesena aveva già ottenuto qualche anno fa un altro importante riconoscimento: nel volume “I Formaggi d’Italia” de “Le Guide L’Espresso” infatti il formaggio cesenate era stato identificato come “Formaggio Perfetto”.

Visibilmente soddisfatti Daniele Bazzocchi e Renzo Bagnolini: “Questo riconoscimento è per noi motivo d’orgoglio perché significa che riusciamo a trasmettere il grande impegno quotidiano nella ricerca e nella qualità, inoltre, sempre lavorando con la filosofia di valorizzazione del territorio e del latte a chilometro 0, siamo riusciti a portare in alto un bel pezzo di Romagna. Abbiamo sempre creduto alla fondamentale crescita del caseificio per la nostra cooperativa, valorizzando la produzione locale senza compromessi: lo Squacquerone di Romagna è il nostro formaggio più venduto, parla di territorio, racconta la Romagna e ne siamo davvero orgogliosi”.