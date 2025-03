Sport: nella zona di Cesena crescono i numeri di tutte le discipline

È un dato di fatto: lo sport per i cesenati si colloca in vetta alla graduatoria delle passioni. La dimostrazione deriva sia dal corposo numero di società e associazioni dilettantistiche diffuse nel comune quanto dal numero, sempre crescente, di nuovi atleti. L’appeal maggiore lo hanno, senza dubbio, le discipline a squadre come calcio, pallacanestro, rugby e pallavolo. Forte anche il tennis che con i due circoli cittadini coinvolge la fascia di età più giovane degli sportivi. In cima alla ‘classifica’ si piazza il Volley Club con oltre 1.100 tesserati. Chiude, invece, il Saviors Rugby a quota 70.

Consorzio calcio

In base a quanto ricavato dalle stesse, tra le società prese in considerazione a spiccare come numeri complessivi è la Nuova Virus Cesena che conta 771 tesserati nell’anno corrente compresi di allenatori, istruttori e dirigenti. Virtus che raccoglie al suo interno più discipline: calcio Figc 205 tesserati, calcio Csi 249; pallacanestro Fip 154; podismo Fidal 49; nordic walking Asi 114. Stessa dinamica per la polisportiva San Vittore che insieme al calcio propone anche ciclismo, biliardo e podismo. E vede i tesseramenti così scaglionati: attività di base calcio 35, calcio dilettanti 46 (stagione 2023-2024); attività di base 39, calcio dilettanti 51 (stagione corrente); biliardo 34 (2023-2024), 38 (2024-2025); podismo 62 (Uisp+Fidal 2023-2024), 64 (Uisp+Fidal 2024-2025); ciclismo 12 (Uisp) per entrambe le annate. L’Asd Diegaro ha riferito 90 tesserati omnicomprensivi. Sempre legata al pallone l’Asd Torresavio ha conteggiato 390 elementi nella stagione 23/24 e 375 in quella in corso: inclusi giocatori, allenatori, istruttori e dirigenti. Accademia Calcio Cesena 322: consiglio direttivo 10, dirigenti accompagnatori 6, allenatori/preparatori 21, atleti 285 (stagione attuale; 253 2023/2024).

Pallacanestro

Detto della Virtus, quanto alla pallacanestro la Livio Neri ha indicato, in relazione alla attuale stagione 24/25, 330 atleti e 18 fra allenatori, istruttori e dirigenti come tesserati. 400 giocatori (dal minibasket all’agonistica) tesserati nella Asd Cesena Basket Cesena 2005 ai quali andrebbero aggiunti allenatori, istruttori, dirigenti e circa 15 amatori della squadra di ciclismo su strada gestita dalla stessa associazione.

Rugby

Per il rugby le società coinvolte sono Virtus Rugby Cesena Ssd Arl e Cesena Rugby 1970 F.C. Soc. Coop. Ssd. La prima ha stimato 49 agonisti nel settore giovanile e 30 adulti per la categoria del touch rugby ai quali andrebbero aggiunti relativi allenatori, istruttori e dirigenti. La seconda, invece, ha segnalato 130 bimbi giocatori tesserati per le realtà Under fino ai 18 anni di età, ma sempre senza considerare allenatori e dirigenti. Saviors Social Rugby, piccola realtà della palla ovale cesenate, riscontra 70 tesseramenti nella corrente stagione sportiva.

Volley e tennis

Nella pallavolo il Volley Club Cesena detiene 1104 tesserati. Nel dettaglio: 1056 atleti, 42 allenatori e 6 dirigenti.

Sono 190 i tesserati (agonisti e non) totali del Circolo Tennis Ippodromo: 90 dai 4 ai 10 anni; 30 dai 10 ai 12 anni; 40 dai 12 ai 14 anni; 20 dai 14 ai 16 anni; 10 dai 16 anni in su.

Invece 217 sono i tennisti nati tra il 2008 e il 2019 della Scuola Base del Circolo Tennis Alberto Ronconi. 58 quelli nati tra 2007 e 2016 in possesso di tessera da atleta per attività agonistica: 42 maschi, 16 femmine.

Normativa

Le cifre sui tesseramenti riportate dalle singole realtà locali possono essere controllate e confrontate dagli utenti accedendo alla parte pubblica del Registro nazionale delle attività dilettantistiche (Rasd). Istituito nel 2021 con decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Uno strumento di certificazione e trasparenza dello svolgimento di pratiche sportive al quale deve essere iscritto, per accedere a benefici e contributi pubblici in materia di sport, ogni ente dilettantistico riconosciuto ai fini sportivi da un Organismo sportivo, nonché ogni ente che, seppur mancante di affiliazione, chieda l’accertamento della sua natura di realtà sportiva dilettantistica. Permette, altresì, l’istanza di riconoscimento della personalità giuridica. La gestione del Rasd, insieme alle attività ispettive, è stata affidata a Sport e Salute S.p.a. e assolve i suoi compiti mediante una piattaforma online accessibile da chiunque nella sua parte pubblica e dai singoli enti nella parte privata.