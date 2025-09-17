Spaccio in zona stazione: il 19enne di Cesena che aveva anche benzodiazepine ha patteggiato 6 mesi

Ad appena 19 anni, nella scorta delle droghe da poter spacciare, aveva anche benzodiazepine che dovrebbero essere prescritte dal medico; e che invece, secondo le accuse, lui smerciava anche nella zona della stazione ferroviaria.A fine agosto i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Cesena avevano arrestato N.B., cesenate di origini marocchine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.L’arresto era scaturito a conclusione dell’ennesima attività di contrasto al traffico di droga, messa in atto dai carabinieri di Cesena nelle zone più a rischio.Ieri, nell’aula del giudice Monica Galassi (pm Daniela Pesaresi) difeso dall’avvocato Elisa Nardella, il giovane, finora incensurato, ha concordato un patteggiamento della pena (sospesa) a sei mesi di reclusione.