Spaccate notturne a Cesena: ladri in azione alla stazione e in periferia

Ladri in azione sia nella zona centrale della città che in periferia. Comune denominatore i tentativi (più o meno riusciti) di spaccata ai danni di esercizi commerciali. Una tipologia di furti spesso in capo a sbandati in cerca di qualche spicciolo per acquistare la droga. Anche se in uno dei due casi avvenuto due notti, fa ad agire è stato più probabilmente qualcuno di meglio organizzato che sperava di fare il pieno anche di valori rivendibili.

Ad essere preso di mira dai soliti ignoti è stato anzitutto l’Hazi Badsha di piazzale Sanguinetti: supermarket e money transfer che si trova affacciato dall’altra parte di via Roma rispetto all’ingresso della stazione ferroviaria. Per cercare di rubare un ladro (inquadrato dalle telecamere della zona) si è “armato” di pietre recuperate dal vicino cantiere di urbanizzazione, nella zona dove dovranno sorgere parte dei giardini che prenderanno il posto dell’autostazione. Pietre scagliate con forza ed a ripetizione contro la vetrata anti sfondamento che ha retto. Un tentativo andato avanti per circa un minuto al termine del quale il ladro si è dovuto allontanare nel timore che l’allarme avesse già richiamato in zona le forze dell’ordine.

Attorno all’una e mezza (anche qui video ripresi) i ladri hanno invece fatto irruzione al Diegaro Cafè lungo la via Emilia a Diegaro. Un bar-tabacchi colpito tante alte volte in passato e che quindi ora ha reso “irraggiungibile” la propria scorta di sigarette, blindandole dentro ad un armadio rinforzato che di notte è chiuso. Per entrare è stata abbattuta una delle vetrate, con pietre recuperate a poca distanza dagli arredi urbani. Qui i ladri se ne sono andati con un bottino formato dal fondo cassa, ma come nell’altro caso creando danni a tre zeri per la vetrata rotta.