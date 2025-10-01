Spaccata e furto in un’azienda: arrestato e subito processato 59enne di Cesena

Nel cuore della notte ha fatto irruzione nel cortile di un’azienda florivivaistica per forzare una vettura e portar via dal suo interno materiale di bassissimo valore economico.

Un furto che però è stato videoripreso dalle telecamere di sicurezza dell’azienda stessa. È così che la Polizia due notti fa ha potuto arrestare una sua vecchia conoscenza: H.A., 59 anni di origini marocchine, residente sull’asse di via Calcinaro, che a dispetto di vari passati “pregiudizi di polizia” a suo carico, agli atti presentati ieri al giudice Federico Casalboni risultava incensurato.

L’uomo, secondo le accuse, era entrato nella zona di Roversano poco prima di mezzanotte alla “Pasini Flowers and more”, vivaio che si trova nelle campagne di via Germanazzo. L’irruzione ha fatto scattare l’allarme silenzioso e acceso le telecamere di sicurezza che hanno ripreso il 59enne mentre forzava una vettura (di qui le accuse di furto aggravato) per rovistarvi all’interno e portar via quanto trovato. Tra gli oggetti “più preziosi” una pen-drive. Molto più dannosa la dinamica d’irruzione nel veicolo, dunque, che non il bottino in sé. Intercettato da una Volante del Commissariato e arrestato, dopo l’allarme dei proprietari dell’azienda e della vettura, dopo una notte in cella di sicurezza al Commissariato di via Don Minzoni, ieri è comparso davanti al giudice (pm Elisa Faenza, difeso dall’avvocato Francesca Battistini). Dopo la convalida delle manette ha concordato un patteggiamento ad una pena (sospesa) di 4 mesi e 135 euro di multa. Tornando libero.