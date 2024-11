Sosta al coperto per 100 bici: iniziati i lavori per la Velostazione a Cesena

All’interno della complessa metamorfosi dell’area della stazione che sta prendendo forma con una sorta di effetto domino, sono iniziati anche i lavori per creare quella che sarà una base dedicata a chi si muove in bicicletta. L’hanno chiamata velostazione e sorgerà nell’ex magazzino merci.

Di recente Rete Ferroviaria Italiana Spa ha informato il Comune di aver avviato i lavori su quella struttura, finalizzati a mettere in piedi il nuovo servizio. Un protocollo d’intesa in proposito era già stato sottoscritto nell’estate 2022. Prevedeva tra l’altro una compartecipazione alla spesa per una somma di 370mila euro a carico del Comune. La comunicazione di Rfi mirava a farsi liquidare quei soldi, che si era concordato che sarebbero stati versati per metà al momento dell’apertura del cantiere, e a Palazzo Albornoz è stato prontamente adottato un provvedimento che va in quella direzione.

Il tutto va inquadrato nel piano di riqualificazione delle stazioni messo a punto da Rfi: sono state ripensate nel duplice ruolo di nodo primario di accesso al sistema di mobilità collettiva e centralità delle funzioni urbane, in cui è stata inserita la stazione di Cesena, per la quale sono stati già pianificati interventi di riqualificazione e adeguamento della stazione ferroviaria, che interessano il fabbricato viaggiatori, i relativi accessi e servizi, il sottopasso, le banchine, le pensiline e le aree esterne.

Inoltre, la velostazione sarà un pezzo di un’ampia e ambiziosa riqualificazione di tutta la zona, con la costruzione in corso della nuova autostazione dei bus, abbinata al ripensamento radicale del piazzale Marx dove si trova ora, che diventerà una piazza verde e pulsante di vita, corredata dalla presenza di servizi pubblici come il Centro per l’impiego e Cesenalab, che saranno ricavati all’interno dell’ex mensa “Le Fricò”.

La velostazione sarà un’area di posteggio coperta, sicura e attrezzata a disposizione degli utenti della stazione. Inizialmente dovrebbe avere un centinaio di postazioni per bici. La durata dei lavori sarà di un paio di anni. Il progetto, sviluppato in sinergia con il Comune, punta a contribuire a riqualificare l’area e creare una maggiore interconnessione fra mezzi di trasporto collettivi e sostenibili e fare sempre più di Cesena una città “bike friendly” dove tutti possano spostarsi, per necessità o per piacere, in sella alla propria bici, potendo contare su una rete di 135 km di percorsi a loro dedicati, la cosiddetta bicipolitana in fase di completamento, e su un parcheggio custodito per il proprio mezzo di trasporto, sul supporto di piccole officine per la cura dei dispositivi e su altri comfort per agevolare la vita del ciclista urbano. Il valore complessivo dei lavori è di circa 1,5 milioni di euro.