Sos salmonella, anche a Cesena maxi richiamo di uova fresche: ecco tutti i lotti da restituire ai negozi

Raffica di richiami di uova fresche da allevamento a terra e vendute con diversi marchi, vengono effettuati in queste ore, a scopo cautelativo, per il rischio di contaminazione microbiologica, in particolare da salmonella.

Sul sito del ministero della Salute sono riportati i numeri dei lotti interessati dai richiami da parte del produttore: che per tutti è Cascina Italia Spa (nello stabilimento di Spirano, in provincia di Bergamo). La raccomandazione è quella di non consumare il prodotto e non buttarlo ma di “restituire le uova al punto vendita in cui sono state acquistate”.

Il rischio di salmonella riguarda unicamente quando si consuma il prodotto a crudo. Non a caso d’estate l’attenzione è da sempre alta soprattutto per la preparazione di dolci “al cucchiaio” che prevedono la presenza di rossi o chiare montate senza cottura.

Tra i marchi coinvolti (lo riporta il sito web del ministero della Salute nell’apposita sezione ‘Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori’) vi sono Cascina Italia, Smart (uova vendute da Esselunga), Ovonovo, Delizie dal Sole (vendute a Eurospin), Lactis (Parmalat), Latteria Chiuro, Gesco, Amadori, Conad e Del Campo.

Sono indicati nel dettaglio anche tutti i lotti per dar modo alle persone di controllare se le uova già stivate in casa siano del tipo da restituire precauzionalmente al negozio nelle quali è stato acquistato

I lotti in fase di ritiro

Uova grandi da allevamento a terra senza uso di antibiotici Delizie dal Sole, in confezioni da 6 pezzi, lotti numero L:4501159926 con la data di scadenza 05 settembre, e L:4679409926 con scadenza 07 settembre.

Uova medie da allevamento a terra Delizie dal Sole, in confezioni da 10 pezzi, dei lotti L:4700629926 con scadenza 31 agosto, L:4832759926 con scadenza 01 settembre e L:4282789926 con scadenza 12 settembre.

Uova fresche grandi da allevamento a terra categoria A Lactis, in confezioni da 6 pezzi, col numero di lotto 4679409926 e scadenza 07/09/2024.

Uova fresche grandi da allevamento a terra categoria A Cascina Italia, in confezioni da 180 pezzi, con lotto 4736619926 e scadenza 09 settembre; Uova fresche grandi da allevamento a terra categoria A Latteria Chiuro, in confezioni da 6 pezzi, lotti n° 4736619926 con scadenza 09 settembre , e 4282789926 con scadenza 12 settembre.

Uova fresche grandi da allevamento a terra di categoria A Gesco, in cartoni da 90 pezzi per la vendita sfusa, lotti n° 4832759926 con scadenza 01 settembre, e n° 4282789926 con scadenza 12 settembre.

Uova fresche grandi da allevamento a terra di categoria A Gesco, in cartoni da 180 pezzi per vendita sfusa, lotti numero 4501159926 con scadenza 05 settembre, 4700629926 con cadenza 31 agosto, e 4736619926 con scadenza 09 settembre.

Uova fresche medie da allevamento a terra di categoria A Amadori, in confezioni da 30 pezzi, lotti 4736619926 con scadenza 09 settembre, e 4832759926 con scadenza 01 settembre; Uova fresche categoria A da allevamento a terra di vario calibro Amadori, in confezioni da 6 pezzi, lotti 4679409926 con scadenza 07 settembre, 4179019926 con scadenza 14 settembre, e 4282789926 con scadenza 12 settembre. Uova fresche categoria A da allevamento a terra di vario calibro antibiotic free Amadori Qualità 10+, in confezioni da 10 pezzi, lotto 4501159926 e scadenza 05 settembre. Uova fresche XL categoria A da allevamento a terra Amadori, in confezioni da 6 pezzi, lotto 4179019926 e la data di scadenza 14 settembre;

Uova fresche medie categoria A da allevamento a terra Conad Percorso Qualità, in confezioni 6 pezzi, lotti numero 4700609926 con scadenza 31 agosto, 4832759926 con scadenza 01 settembre, 4501159926 con scadenza 05 settembre, 4736619926 con scadenza 09 settembre, 4282789926 con scadenza 12 settembre, e 4179019926 con scadenza 14 settembre (il richiamo è stato segnalato anche da Conad). Uova fresche medie categoria A da allevamento a terra Conad Percorso Qualità, in confezioni da 10 pezzi, lotti n° 4700609926 con scadenza 31 agosto, 4832759926 con scadenza 01 settembre, 4501159926 con scadenza 05 settembre, 4679409926 con scadenza 07 settembre, 4736619926 con scadenza 09 settembre, 4282789926 con scadenza 12 settembre, e 4179019926 con scadenza 14 settembre (richiamo anche Conad);

Uova fresche XL categoria A da allevamento a terra Conad Percorso Qualità, in confezioni da 6 pezzi, lotti 4700609926 con scadenza 31 agosto, 4700629926 con scadenza 31 agosto, e 4736619926 con scadenza 09 settembre ed anche qui il richiamo è stato segnalato pure da Conad.

Uova fresche da allevamento a terra senza uso di antibiotici Conad Percorso Qualità, in confezioni da 6 pezzi, lotti 4501159926 con scadenza 05 settembre; 4679409926 con scadenza 07 settembre, e 4736619926 con scadenza 9 settembre; Uova fresche categoria A da allevamento a terra di vario calibro Del Campo, in confezioni da 6 pezzi, lotto 4679409926 e scadenza 07 settembre.