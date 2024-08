Sos ladri: derubata con uno stratagemma nel parcheggio del supermercato a Cesena

A ridosso di Ferragosto la città tende a svuotarsi. Chi non va mai in ferie sono i ladri, che ieri hanno colpito anche nel parcheggio del centro commerciale Lungo Savio. Una tecnica “classica” quella messa a segno, tipica dei posteggi e delle aree “caotiche” dove ci si deve muovere in fretta per non intralciare i passaggio di altri veicoli. È così che una cesenate è caduta nella rete dei malfattori. Aveva appena fatto spese ed era risalita in auto appoggiando la borsa su un sedile. Mentre si apprestava a partire una donna sui 40 anni, carnagione olivastra, le ha bussato al finestrino. «Guardi che ha perso “delle cose”». A terra c’erano delle monete. La donna credendo di aver effettivamente perduto soldi ha aperto la portiera per recuperarli. Solo una volta scesa si è resa conto (subito) che non avrebbe in alcuna maniera potuto perdere monete in strada. Era troppo tardi. Dall’altra parte dell’auto era appostato un uomo (bianco, anche lui sulla quarantina) che ha aperto la portiera ed ha sfilato via la borsa alla vittima. Rubandole in un sol colpo portafogli (con 100 euro) documenti, chiavi, tessere bancomat. I ladri si sono allontanati di corsa. Ad attenderli di lì a poco una vettura scura con vetri oscurati e un complice pronto alla fuga a tutto gas. Il colpo è stato assestato alle 11 i ieri. Serve prestare massima attenzione. Il furto è stato denunciato e il Gps integrato ha permesso alla proprietaria almeno di recuperare il suo smartphone: gettato via dai ladri nella rampa di ingresso Nord della E45.