Sos gare clandestine e immondizia abbandonata nell’area artigianale di Gualdo

Abbandono di rifiuti e corse pazze. Per la zona industriale-artigianale di Gualdo di Longiano non c’è decisamente pace. Continua l’annoso problema delle corse clandestine, mentre si è aggiunta la piaga dei camper di nomadi che si fermano un paio di giorni e abbandonano rifiuti.

Tra vandali e corse proibite

Nell’area produttiva di Gualdo hanno sede grandi aziende e stabilimenti artigianali. Quando cala la sera o arriva il fine settimana, con le aziende chiuse, la zona diventa terra di nessuno. È infatti lontana da occhi indiscreti, con la via Emilia che non è vicinissima ed i capannoni assieme al filare di alti pioppi, che fanno da barriera divisoria. Un luogo nascosto e appartato pure guardandolo dal versante di Gambettola, dove oltre ai capannoni artigianali c’è il rialzo del terreno su cui corre la linea ferroviaria.

Così il problema delle bravate notturne, in piazza Guido Rossa, non accenna a fermarsi. Qui gruppi di giovani e meno giovani convergono da vari comuni, perché nelle ore notturne non ci vive nessuno e si possono fare corse di velocità con scommesse, oltre ad abbandonare bottiglie di vetro, cartacce e pacchetti vuoti di sigarette. Si tratta di raduni di decine di persone che stazionano con il favore delle tenebre, bevono alcolici, fumano, poi fanno corse con automobili e motocicli. E’ successo decine di volte negli ultimi due anni. E ci sono stati anche dei furti notturni nelle aziende.

Camper nomadi nel weekend

Un’altra piaga, più recente, ma non meno inquietante, è che nell’adiacente via Bachelet spesso si fermano colonne di camper. Si fermano al massimo un paio di giorni, ma quando ripartono lasciano a terra un scia di sporcizia indecorosa. E si fanno beffa anche del divieto di sosta per questa tipologia di mezzi.

La richiesta delle aziende

Cresce l’insofferenza tra gli operatori economici che si ritrovano a fare i conti al lunedì mattino con queste inciviltà. «Non se ne può più - afferma Mario Decarli dell’ “Autodemolizione Decarli & vendita ricambi usati” - Le corse non hanno mai smesso ed al lunedì troviamo pezzi di copertoni e segni di sgommate a terra. Succede di notte, ma anche nei festivi convergono auto e motocicli. Ho delle telecamere a protezione della mia proprietà e registriamo spesso parte di questi tristi spettacoli, oltre a dover ripulire tutto. Non vorremmo poi che qualcuno si facesse male sul serio, oltre a trovarci danni alle aziende, come quella volta che un mezzo ha urtato violentemente una recinzione; poi siamo stanchi dei rifiuti abbandonati in piazza Rossa per le corse e in via Bachelet dai nomadi, che anche lo scorso weekend hanno soggiornato tre giorni. Ho chiamato le forze dell’ordine quando ho visto 7 camper. Sono venuti e li hanno convinti ad andare altrove. Ma dopo poche ore ne sono arrivati altri tre che sono rimasti fino a lunedì. Chiedo al Comune di Longiano, di installare qui delle telecamere di sicurezza».

Il monitoraggio dell’assessore

«Abbiamo ben presente i problemi di piazza Rossa e via Bachelet - afferma Lorenzo Campana, assessore alla sicurezza del Comune di Longiano - Diciamo grazie alla polizia locale e ai carabinieri che varie volte sono intervenuti nell’area per risolvere momentaneamente i problemi. Ringrazio anche i cittadini che ci avvisano e ci permettono di intervenire, a volte in tempo reale. È una spesa sicuramente la pulizia dei luoghi che rimane a carico dell’ente. Con la comandante della polizia locale stiamo valutando varie soluzioni e dove installare una telecamera mobile per avere il massimo riscontro, poiché l’area è molto grande».