Sos dei poliziotti al prefetto di Forlì Cesena: «Siamo pochi, senza case e lavoriamo in sedi vecchie»

Pochi poliziotti per lavorare in condizioni ragionevoli e riuscire a garantire un buon livello di sicurezza e troppe strutture inadeguate. Sono due problemi ormai cronici su cui il Siulp Forlì Cesena, maggior sindacato della Polizia di Stato e del comparto sicurezza, ha messo l’accento nei giorni scorsi in un incontro col prefetto della provincia, Rinaldo Argentieri.

In particolare, i rappresentanti degli agenti hanno insistito sulla grave carenza degli organici, più volte denunciata al Ministero dell’Interno da loro, dal questore e dal prefetto stesso. Una situazione - hanno evidenziato - che «sottopone il personale a forti pressioni».

Il segretario del Siulp, Roberto Galeotti, fa notare che il Posto di Polizia presso l’aeroporto di Forlì è addirittura operativo solo grazie all’impiego di personale della Questura, inevitabilmente sottratto ad altri compiti e mai rimpiazzato da Roma. Ma forti difficoltà si registrano giornalmente anche presso il Commissariato di Cesena, i reparti di Polizia stradale, il Caps, la Polfer e la Postale.

Poco rassicurante anche la situazione delle strutture che ospitano gli uffici della Polizia di Stato. Il Siulp considera «non più rinviabile un progetto concreto per la realizzazione a Forlì della nuova Questura e della Sezione della Polizia Stradale, considerata la totale inadeguatezza delle attuali sedi». Altre criticità segnalate riguardano gli uffici della Stradale di Bagno di Romagna e della Sottosezione della Polizia Autostradale di Forlì, per le quali il sindacato auspica un intervento concreto rispettivamente di Anas.

Infine, è stata evidenziata l’assoluta assenza di politiche abitative a favore dei poliziotti, che a causa della mancanza di alloggi anche collettivi di servizio e di affitti a canone calmierato appena possibile chiedono il trasferimento, perché non possono permettersi economicamente certi costi.

Il prefetto Argentieri, sia per il problema delle abitazioni, sia per quello degli edifici dove operano gli agenti, si è impegnato a incalzare le istituzioni per trovare soluzioni.