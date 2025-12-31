Sorpreso a spasso per Cesena mentre è ai domiciliari: 36enne finisce in carcere

Nel pomeriggio del 29 dicembre, Carabinieri di Cesena hanno arrestato un 36enne albanese, ritenuto presunto responsabile del reato di “evasione”.

I militari, durante il servizio perlustrativo, procedevano al controllo di un uomo che, a piedi, percorreva una via periferica di Cesena. Questi è risultato essere sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari - disposta dall’Autorità Giudiziaria di Brescia in relazione a reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, commessi nella provincia lombarda - per i quali sarebbe dovuto rimanere all’interno di un suo domicilio cesenate, dal quale invece si era allontanato senza alcuna autorizzazione.

Al termine delle formalità di rito il 36enne veniva dichiarato in arresto e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, associato presso la casa circondariale di Forlì, in attesa dell’udienza di convalida. Nella giornata successiva, in sede di udienza, il Giudice competente del Tribunale di Forlì ha convalidato l’arresto.