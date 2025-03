Sorpreso a rubare, minaccia col coltello: il 40enne cesenate resterà in cella in attesa di giudizio

Quando è stato sorpreso a rubare dal proprietario di casa si è scagliato contro di lui, azzuffandosi. E per sottrarsi alla “cattura” da parte di chi stava subendo il furto ha estratto di tasca un coltello minacciandolo di colpire con un fendente per poter scappare.

I carabinieri di Cesena nelle prime ore di domenica in pieno centro hanno arrestato un 40 enne cesenate , E.Y.: un uomo che, pur avendo in città la sua famiglia residente, da tempo vive ai margini, dormendo all’addiaccio e (stando almeno alle accuse con cui ora si trova in carcere) per sbancare il lunario si dedica a furti e rapine.

I reati di cui ora deve rispondere sono rapina impropria aggravata e porto di armi od oggetti atti ad offendere .

Il colpo lo stava tentando in un garage di via Mura Barriera Ponente. Rientrando di notte, il figlio del proprietario di casa si è accorto che la porta del garage era stata forzata e ha avvisato il genitore che è subito sceso a controllare. È qui che il proprietario della casa si è imbattuto in una “figura” che al buio stava armeggiando dentro la sua auto. Un ladro in azione insomma, con il quale è iniziata una violenta colluttazione. Il ladro è poi diventato giuridicamente rapinatore quando ha estratto di tasca un coltello e ha provato a minacciare di colpire il proprietario di casa. L’uomo poi è fuggito, ma è stato rintracciato e ammanettato quasi subito dai carabinieri. Ieri pomeriggio nell’aula del Gip Ilaria Rosati (pm Federica Messina), l’arresto è stato convalidato e ora il 40enne - difeso dall’avvocato Alessandro Pinzari - attende il giudizio per rapina in una cella del carcere di Forlì.