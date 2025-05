Sono iniziate in Fiera a Cesena le celebrazioni per i 65 anni di Apofruit

Il 2025 è un anno molto speciale per Apofruit Italia. La cooperativa romagnola, infatti, che oggi aggrega 2.700 produttori ortofrutticoli dislocati in tutte le aree

più vocate d’Italia, festeggia i suoi primi 65 anni. Per celebrare il prestigioso traguardo, la cooperativa ha organizzato cinque diversi eventi, che si svolgeranno tra maggio e settembre.

Il via da dove tutto è iniziato: la terra di Romagna e in particolare Cesena, con l’evento al quartiere fieristico di oggi, proprio alla vigilia dell’apertura di Macfrut 2025.

Al taglio della torta, per l’occasione, saranno invitati soci, dipendenti e istituzioni. A presentare l’evento sarà la conduttrice e autrice televisiva Tessa Gelisio. Ospite tecnico della giornata sarà Luigi Manfrini, professore associato al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell’Università di Bologna, mentre il divertimento per tutti gli intervenuti sarà assicurato dall’intervento del comico Paolo Cevoli. Con interventi di Mirco Zanotti (Presidente Apofruit), Ernesto Fornari (Direttore Generale Apofruit), Paolo Lucchi (Presidente Legacoop Romagna) e Michele De Pascale (Presidente Regione Emilia Romagna).

Si proseguirà poi martedì 6 maggio, con una suggestiva serata sul lungomare di Rimini animata dalla travolgente ironia del duo comico Ale e Franz, alla quale saranno chiamati a intervenire clienti, fornitori e partner. Anche in questa occasione, spazio sia per il business, che per il divertimento, introdotti da Andrea Bignami, autore, conduttore e coordinatore di SkyTg24 Economia.

Ospite tecnico Giuliano Noci, Prorettore del Politecnico di Milano.

Non mancheranno, successivamente, le iniziative sui territori in cui la cooperativa è maggiormente presente: il 27 giugno sarà la volta del Centro Italia, con una festa per tutti i produttori del territorio in programma ad Aprilia. Analogamente, il 4 luglio ad Altedo i vertici della cooperativa brinderanno con i produttori di Emilia e Triveneto. Infine, il 26 settembre sarà la volta dei soci di Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia, che si ritroveranno nell’evento dedicato di Scanzano Jonico.