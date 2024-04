Sommelier della birra: il primo corso completo è a Cesena

Sommelier della birra? Certo che sì nel primo corso completo per conoscere il mondo della “bionde”. Lo organizza Ais Romagna, otto lezioni in aula a cui si va a sommare una lezione esterna, in poco più di un mese: dal 13 maggio fino al 18 giugno 2024 nella sede Ais a Cesena.

Per chi vuole conoscere e avventurarsi nel fantastico mondo della birra ecco il percorso da intraprendere. Due i livelli proposti da Ais Romagna. Il primo livello del corso si concentra sui rudimenti della degustazione con accenni sull’abbinamento col cibo, le tecniche di produzione e le materie prime, gli stili più noti, le leggi e la storia della birra. Ogni lezione include la degustazione di quattro birre. Il livello comprende anche una visita a un birrificio e, a conclusione del corso, un quiz di valutazione e la degustazione di una delle birre oggetto delle lezioni.

Il secondo livello del corso per sommelier AIS della birra, oltre a perfezionare le competenze sulla degustazione (incluso il riconoscimento dei difetti) e a offrire le nozioni necessarie a un corretto servizio, si concentra sull’abbinamento con i vari cibi. Il superamento dell’esame finale darà accesso al titolo di sommelier AIS della birra.

Per conoscere nella sua completezza l’affascinante mondo della birra è possibile affrontare il corso di 16 lezioni, proposto in due livelli, più l’eventuale esame. Tutte le lezioni sono interamente dedicate a questa apprezzata bevanda.

Cosa studierai al primo livello: Materie prime; Produzione; Degustazione e scheda; Stili: UK e USA; Stili: Germania e Repubblica Ceca; Stili: Belgio; Stili: Italia e legislazione italiana; Introduzione all’abbinamento Cibo-Birra.

Cosa studierai al secondo livello: Approfondimento sulla degustazione; Servizio e difetti; Sensazioni del cibo, scheda di abbinamento cibo – vino; Abbinamenti: paste e pizza; Abbinamenti: carni e pesci; Abbinamenti: salumi e formaggi; Abbinamenti: dessert.

Esame finale, per abilitazione in sede, con commissione esterna.

Info: https://www.aisromagna.it/birra-e-tempo-di-conoscerla/