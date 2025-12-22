Sogliano, viola le regole della comunità dove era collocato e finisce in carcere

I Carabinieri della Stazione di Sogliano al Rubicone, hanno eseguito, a carico di un 29enne un’ordinanza di revoca dell’affidamento in prova ai servizi sociali e ripristino della detenzione in carcere, emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Pescara.

L’uomo, a seguito del suo arresto avvenuto nel luglio 2025 - in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria di Chieti conseguente alla condanna per “evasione”, “maltrattamenti in famiglia”, “rapina” e violazione della misura di prevenzione personale del “foglio di via obbligatorio” (commessi in provincia di Pescara) – alla fine del mese di novembre scorso era stato collocato in una comunità della riviera romagnola. Successivamente, in conseguenza di reiterate violazioni delle prescrizioni è stato revocato il beneficio ed è stato disposto a suo carico la detenzione in carcere, eseguita dai Carabinieri di Sogliano al Rubicone che, al termine delle formalità di rito, hanno proceduto al suo accompagnamento presso la Casa Circondariale di Forlì.