Sogliano, toro da monta sbranato dai lupi, l’allevatore: «Comprato 3 mesi fa, pesava 6 quintali, è incredibile»

Un branco di lupi ha sbranato un toro da monta di 6 quintali. È un fatto incredibile e il racconto dell’allevatore colpito è sconvolgente: un bestione non considerabile a rischio è caduto vittima di un gruppo di predatori. È successo a Montetiffi, tra giovedì e venerdì notte scorsa, quando i predatori si sono introdotti in un terreno recintato e hanno banchettato su un toro.

L’azienda agricola Luigi Piscaglia è ormai allo stremo: due anni fa subì un altro attacco di lupi, che sbranarono alcune pecore, spingendo gli allevatori a dismettere il gregge; l’anno scorso, per frane gigantesche, hanno perso il raccolto; ora l’addio al toro da monta: «Non ci siamo ancora ripresi da quanto è successo - affermano Marina e Luigi Piscaglia, moglie e marito - Appena tre mesi fa avevamo comprato un toro da monta, con tanto di pedigree certificato, a Perugia. Ci è costato 2.700 euro e doveva far crescere l’allevamento, attualmente conta 70 mucche e vitelli, oltre a 20 suini. Era in un’area recintata e con sorpresa lo abbiamo trovato a terra orrendamente sbranato. Non ci spieghiamo come abbia potuto soccombere, vista la sua stazza. Dalle impronte sul terreno i lupi erano in branco. Forse il toro si è spaventato ed è scivolato, esponendosi all’attacco mortale. In 70 anni di attività aziendale una cosa del genere non c’era mai successa. Due anni fa abbiamo avuto delle pecore sbranate da lupi. Altri agricoltori hanno avuto uguale sorte, nella vicina località di Massamanente. Ma mai era stato ucciso un esemplare di 5-6 quintali».