Sogliano, torna la Fiera del Formaggio di Fossa

Dopo il traguardo della 50° edizione, la Fiera del Formaggio di Fossa di Sogliano DOP torna con un nuovo appuntamento capace di tenere insieme la tradizione gastronomica, la cultura e la valorizzazione del territorio. Saranno le domeniche del 22 e 29 novembre e del 6 dicembre 2026 ad animare il centro storico di Sogliano al Rubicone, con il mercato delle eccellenze, le degustazioni nelle Fosse, la ristorazione, gli spettacoli, le attività per famiglie e numerosi appuntamenti dedicati alla storia e all’identità del paese.

La 51° edizione prenderà il via già sabato 21 novembre 2026 con l’inaugurazione del MUSIR - Museo Iter Rubiconis, il nuovo allestimento dell’ex Museo Linea Christa, nel cortile del Palazzo della Cultura Marcosanti-Ripa. Un’apertura che introduce uno degli elementi distintivi della Fiera di quest’anno: la volontà di continuare a raccontare Sogliano attraverso il suo patrimonio, la sua storia e nuove modalità di interpretazione.

«La Fiera del Formaggio di Fossa è uno degli appuntamenti che meglio raccontano Sogliano e il suo legame con la propria storia, ma il suo valore sta anche nella capacità di rinnovarsi - sottolinea la sindaca Tania Bocchini - dopo aver celebrato lo scorso anno cinquant’anni di Fiera, ripartiamo con una nuova edizione che mette ancora una volta al centro il Formaggio di Fossa e le nostre tradizioni, ma che propone anche cultura, arte, musica e nuovi modi di conoscere il territorio. È questo equilibrio tra memoria e contemporaneità che ci permette di continuare a far crescere una manifestazione profondamente radicata nella nostra comunità».

Il Formaggio di Fossa di Sogliano DOP sarà protagonista attraverso diverse esperienze dedicate al gusto. Dal mercato delle eccellenze a «É Zîr dal Fòsi», il percorso che conduce nelle Fosse del centro storico per scoprire i formaggi abbinati ai vini di Romagna, passando per la «Sosta del gusto» curata dalla Pro Loco e per i «5 Ristoranti in Piazza», con proposte gastronomiche a base di Formaggio di Fossa in un’area coperta e riscaldata. Un percorso che permette di conoscere e assaporare il prodotto simbolo di Sogliano in modi diversi, dalle degustazioni alla cucina, mantenendo sempre al centro la qualità delle produzioni e il legame con il territorio.

La Fiera si concluderà domenica 6 dicembre con la grande festa finale “A So Pin Fest”, mentre venerdì 11 dicembre tornerà “Sport in Fossa”, la serata dedicata all’incontro tra sport, enogastronomia e sensibilizzazione contro la violenza di genere, con un evento benefico a favore di Voce Amaranto APS e Women In Run Cesena.

Come di consueto, l’ingresso alla Fiera, il parcheggio e il servizio navette sono gratuiti. Sarà inoltre disponibile un’area attrezzata per camper in via Ugo La Malfa.