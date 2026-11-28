Sogliano al Rubicone si prepara ad accogliere la terza edizione di Sport in Fossa. Appuntamento a venerdì 11 dicembre alle ore 20:30 in Piazza G. Matteotti, con una formula che fonde la cena conviviale con un talk show tematico. Attraverso il racconto diretto dei protagonisti, lo sport diventerà veicolo di inclusione, solidarietà e sensibilizzazione sul legame tra alimentazione e prestazione, facendosi portavoce di un messaggio forte e condiviso contro la violenza sulle donne.

Il talk show vedrà salire sul palco illustri personalità dello sport e della salute. Il ciclismo sarà rappresentato da Vincenzo Nibali, fuoriclasse capace di imporsi in tutti e tre i Grandi Giri e di conquistare due Giri di Lombardia e una Milano-Sanremo. Per l’atletica leggera interverranno Yeman Crippa, recordman del mezzofondo italiano, nonché secondo alla Maratona di New York 2026 e vincitore della Maratona di Parigi 2026, insieme ad Anna Polinari, velocista dei 400 metri medagliata a livello continentale e primatista nazionale della 4×400. L’esperienza del nuoto paralimpico e mondiale sarà portata dalla pluricampionessa Carlotta Gilli, simbolo di determinazione e inclusione, affiancata da Marco Aurelio Fontana, bronzo olimpico a Londra 2012 e riferimento per la mountain bike e il ciclocross. A completare gli interventi ci sarà Erica Lombardi, dietista attiva nel circuito professionistico UCI WorldTour e autrice del volume “Mangia come un ciclista”.

A condurre il confronto sarà Luca Gregorio, telecronista di Eurosport, con la collaborazione del dottor Alessandro Gardini di Nutri la tua Passione e del comitato organizzatore. L’atmosfera della serata sarà arricchita dalla cantante e vocal coach Ariane Diakite, già apprezzata sul palco di Sanremo 2026 insieme a Laura Pausini, a Viva Rai2! con Fiorello e a San Siro con Irama. L’artista, accompagnata dai musicisti Chicco Capiozzo e Davide Lavia, proporrà un raffinato percorso musicale con sfumature soul, funk e R&B.