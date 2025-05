Sogliano, scomparso un ragazzo di 22 anni: l’appello della famiglia: «Aiutateci a ritrovarlo»

Un 22enne si è allontanato da casa a Santa Maria Riopetra, domenica mattina presto e non è più tornato, l’appello della famiglia: «Aiutateci a trovarlo».

Ha cominciato a circolare lunedì sera su siti e pagine social l’appello di Aurura Cedioli: «Mio fratello di nome Nicoló (22 anni) si è allontanato da casa a piedi ieri mattina alle 6.45 zona Santa Maria Riopetra (Sogliano al Rubicone) e non è tornato. Aveva pantaloni beige, maglia blu, berretto blu e scarpe marroni. Si è addentrato per le campagne e/o zone boschive e lo stiamo cercando, non ha con sé né cibo né acqua e il telefono risulta spento».

Da allora almeno due gli avvistamenti l’ultimo che risulta alla famiglia, intorno alle 16, l’altro invece in mattinata. Un cesenate, di passaggio in quelle zone in bici, è certo di averlo visto intorno alle 10.45-11: «Sono sicuro fosse lui. Venivo da Montecodruzzo, dalla strada che scende verso il cimitero. Poco più avanti dove la strada diventa sterrata c’è un bivio che porta a un capannone di polli e là c’è una strada che porta a Santa Maria Riopetra, lui era là con binocolo e un maglione con dei residui di erba. Me lo ricordo perché l’ho scambiato per un pastore che temevo avesse i cani con sé.

La famiglia comprensibilmente è preoccupata, altre volte si era allontanato ma non era mai capitato non facesse rientro. «Chi lo avesse visto è fortemente pregato di contattare le forze dell’ordine o mia mamma al numero: 3381008558».