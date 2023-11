Sogliano, Sagra del formaggio di Fossa 2023: previsti prezzi in aumento

«Formaggio di Fossa: aumento della produzione, ma per il Dop scarseggia la produzione di latte e il ministero deve autorizzare il via libera alle nuove razze di ovini». Questo fine settimana inizia la 48ª Sagra del Fossa dop, con il primo dei tre weekend. Prezzi in aumento del 9-10%.

Torna il gustoso appuntamento annuale con il formaggio di Sogliano. Tra le buone notizie c’è un aumento della produzione, dopo anni di stagnazione sulle quantità immesse prima nelle fosse e poi riversate sul mercato. Ma anche il prezzo aumenta di 3-4 euro, per i maggiori costi del latte e dell’energia. Il prezzo medio, al dettaglio, quest’anno oscillerà tra i 28 e i 35 euro al chilo. Inizia l’attesa sagra questo fine settimana, anche se l’inaugurazione ufficiale avverrà come da tradizione il 25 novembre, giorno di Santa Caterina, con tv, appassionati, gourmet e varie autorità per assistere all’apertura della fossa della tradizione.

Resta sul tappeto un problema irrisolto legato al prodotto Dop che obbliga a usare latte certificato. La produzione annuale vede il 75% costituito da formaggi prodotti con latte di pecora, 20% con latte di mucca e per il restante 5% di latte caprino. Gli infossatori sono soddisfatti della qualità del prodotto, ma non possono gioire appieno. «Il rigido disciplinare del formaggio dop – informa Gianfranco Rossini, storico infossatore delle Antiche Fosse Malatestiane, con moglie e figlio Francesco – prevede che il latte debba essere prodotto in Romagna e nelle Marche, tra l’altro da razze ovine, caprine e vaccine ben identificate. Il problema è che gli allevamenti di ovini, soprattutto negli ultimi anni, hanno subito una diminuzione dei capi e anche l’arrivo di nuove razze. Per esempio la razza francese delle pecore ha preso piede, ma il latte non va bene per il formaggio Dop, fintanto che il Ministero non recepirà questa nuova razza. Ci stiamo lavorando e speriamo entro l’anno di riuscire ad aggiornare il disciplinare Dop. Poi anche gli eventi atmosferici e l’alluvione ci hanno messo lo zampino: la primavera scorsa non è stata favorevole e a maggio una parte della produzione di latte locale è andata persa per problemi legati all’alluvione».

«Noi a marzo avevamo già esaurito le scorte dell’anno precedente - continua Rossini - così abbiamo deciso di aumentare la quantità del 25-30%, sia quella diretta sia quella portata dai nostri clienti per la sola stagionatura nelle fosse. È stata un gran fatica trovare il prodotto idoneo alla Dop, abbiamo metà di dop e metà di tradizionale. Quest’anno il formaggio di Fossa di Sogliano dop è comunque ottimo. Abbiamo già estratto il formaggio in 8 delle 10 fosse che abbiamo. Le ultime due le terremo per Natale e i mesi successivi. Il prezzo è aumentato di 3 o 4 euro, nettamente inferiore ai maggiori costi che abbiamo dovuto affrontare. Infatti se il costo della fossa è sempre uguale, è il prodotto inserito che è più costoso. Come più costosi sono i successivi costi legati alla refrigerazione del prodotto in attesa della vendita e i consumi di energia elettrica per la lavorazione».

SABATO 18 NOVEMBRE

Ore 15.00: Visita guidata gratuita - Passeggiate Patrimoniali “Cosa c’è di nuovo a Sogliano? - Teen Edition”. Per ragazzi dai 10 ai 15 anni. È richiesta la presenza di un accompagnatore

adulto. Merenda offerta dalla Pro Loco. Prenotazione obbligatoria.

DOMENICA 19 NOVEMBRE

Ore 9.00 - 20.00: Mercato d’eccellenze di prodotti tipici e Formaggio di Fossa di Sogliano DOP.

Ore 9.00 - 20.00: Via Piave: Giochi di una Volta e Truccabimbi con Cai Mercati.

Ore 9.00 - 20.00: Via XX Settembre: Laboratori liberi e gratuiti con artigiani e maestri d’arte & mestieri.

Ore 9.00 - 20.00: Ex forno p.za Mazzini: Temporary Shop con gli artigiani soglianesi Le Teglie di Montetiffi, Terra Terra Sogliano, PenderArt Studio, Saporiti Sword.

Ore 9.00 - 20.00: Piazza della Repubblica: Mostra Ornitologica del Minatore e 2° Campionato Canarini in Fossa.

Ore 9.00 - 20.00: Oratorio S. Francesco di Paola: “In cammino verso Sogliano” - presepe di Gei Gianluca ed Annalisa.

Ore 9.00 - 12.30 e 14.30-19.00: Piazza Matteotti ex Scuola Pascoli: Planetario gonfiabile con spettacoli ogni mezzora (piano terra). Mostra astronomica e astronautica “Dalle Fosse alle Stelle” (primo piano).

Ore 10.00 e 14.30: Visite guidate gratuite “Alla scoperta di arti e sapori” - Prenotazione obbligatoria.

Ore 10.00 - 12.00 e 14.00 - 17.00: Musica itinerante con la Banda di Sarsina.

Ore 11.00 - 15.30: Piazza Matteotti: Pranzo-ristoro presso i locali della Pro Loco.

Ore 11.00 - 22.00: Piazza Matteotti: “5 Ristoranti in Piazza”: cinque ristoranti soglianesi

propongono menù a base di formaggio di fossa e non solo, in area coperta riscaldata.

Ore 13.00 - 20.00: E’ Zir dal Fosi: percorso di degustazione a base di Formaggio di Fossa e vini di Romagna presso le sei fosse del centro storico.

Ore 16.00: Teatro E. Turroni: “Terre vicine, terre lontane” - a cura di MalatestaShort Film Festival. Presentazione e proiezione dei cortometraggi “The Blood Crown” di Federico Cesaroni - western girato in territorio soglianese - e “Sulla via dei padri,” di Bruno Palma, documentario

dedicato ai contadini-pastori d’Irpinia.

Ore 16.00 - 21.00: Giardino del Palazzo della Cultura: Fossa Garden, concertini enogastronomici.

SABATO 25 NOVEMBRE

Ore 10.00: Fosse Brandinelli, Via XX Settembre: Tradizionale apertura delle fosse.

Ore 11.30: Piazza Garibaldi, 14: Inaugurazione MUSO - Museo del Sottosuolo.

Ore 11.30 - 22.00: Piazza Matteotti: “5 Ristoranti in Piazza”: cinque ristoranti soglianesi propongono menù a base di formaggio di fossa e non solo, in area coperta riscaldata.

Ore 15.00: Visita guidata gratuita - Passeggiate Patrimoniali “Cosa c’è di nuovo a Sogliano?”. Prenotazione obbligatoria.

Ore 17.00: 5 Ristoranti in Piazza, in concerto Rubicon Rovers, Microtraumi ed Emisurela.

DOMENICA 26 NOVEMBRE

Ore 9.00 - 20.00: Mercato d’eccellenze di prodotti tipici e Formaggio di Fossa di Sogliano DOP.

Ore 9.00 - 20.00: Via Piave: Giochi di una Volta e Truccabimbi con Cai Mercati.

Ore 9.00 - 20.00: Via XX Settembre: Laboratori liberi e gratuiti con artigiani e maestri d’arte & mestieri.

Ore 9.00 - 20.00: Ex forno p.za Mazzini: Temporary Shop con gli artigiani soglianesi Le Teglie di Montetiffi, Terra Terra Sogliano, PenderArt Studio, Saporiti Sword.

Ore 9.00 - 20.00: Piazza della Repubblica: Mostra Ornitologica del Minatore e 2° Campionato Canarini in Fossa.

Ore 9.00 - 20.00: Oratorio S. Francesco di Paola: “In cammino verso Sogliano” - presepe di Gei Gianluca ed Annalisa.

Ore 9.00 - 12.30 e 14.30-19.00: Piazza Matteotti ex Scuola Pascoli: Planetario gonfiabile con spettacoli ogni mezzora (piano terra). Mostra astronomica e astronautica “Dalle Fosse alle Stelle” (primo piano).

Ore 10.00 e 14:30: Visite guidate gratuite “Alla scoperta di arti e sapori” - Prenotazione obbligatoria.

Ore 10.00 - 12.00 e 14.00-17.00: Musica itinerante con I Pasquarul dla Piopa.

Ore 10.00 - 12.30: Teatro E. Turroni: Proiezione continua dei cortometraggi “The Blood Crown” e “Sulla via dei padri” a cura di MalatestaShort Film Festival.

Ore 10.00 - 16.30: Via Roma - Casa Sambi: Annullo Filatelico.

Ore 11.00 - 15.30: Piazza Matteotti: Pranzo-ristoro presso i locali della Pro Loco.

Ore 11.00 - 22.00: Piazza Matteotti: “5 Ristoranti in Piazza”: cinque ristoranti soglianesi

propongono menù a base di formaggio di fossa e non solo, in area coperta riscaldata.

Ore 13.00 - 20.00: E’ Zir dal Fosi: percorso di degustazione a base di Formaggio di Fossa e vini di Romagna presso le sei fosse del centro storico.

Ore 16.00: Teatro E. Turroni: “C’era una volta il Formaggio di Fossa” - Spettacolo di Andrea Marinelli e Fernanda Pollini sulla nascita del Formaggio di Fossa a Sogliano.

Ore 16.00 - 21.00: Giardino del Palazzo della Cultura: Fossa Garden, concertini enogastronomici.

SABATO 2 DICEMBRE

Ore 14.30 - 18.30: Piazza Matteotti ex Scuola Pascoli: Mostra scambio di meteoriti con il più grande collezionista italiano Francesco Moser.

Ore 15.00: Visita guidata gratuita - Passeggiate Patrimoniali “Cosa c’è di nuovo a Sogliano?”. Preontazione obbligatoria.

Ore 15.00 - 19.00: Piazza Matteotti ex Scuola Pascoli: Mostra Pietre dal Cosmo, meteoriti da tutto il mondo (primo piano).Mostra astronomica e astronautica “Dalle Fosse alle Stelle” (primo piano).

Ore 21.00: Teatro E. Turroni: Conferenza sulle Meteoriti di Francesco Moser; a seguire, premiazione degli elaborati dei ragazzi aderenti al progetto “Un biglietto per Europa”.

DOMENICA 3 DICEMBRE

Ore 9.00: Fossa Trek - organizzato da Caveja Trek – Trekking ad anello, lunghezza 12 km. Ritrovo parcheggio Rist. Gallia, Strigara. Costo guida 15 €, costo pranzo presso Pro Loco Sogliano 15 €. Prenotazione obbligatoria 328-5410633.

Ore 9.00 - 20.00: Mercato d’eccellenze di prodotti tipici e Formaggio di Fossa di Sogliano DOP.

Ore 9.00 - 20.00: Via Piave: Giochi di una Volta e Truccabimbi con Cai Mercati.

Ore 9.00 - 20.00: Via XX Settembre: Laboratori liberi e gratuiti con artigiani e maestri d’arte & mestieri.

Ore 9.00 - 20.00: Ex forno p.za Mazzini: Temporary Shop con gli artigiani soglianesi Le Teglie di Montetiffi, Terra Terra Sogliano, PenderArt Studio, Saporiti Sword.

Ore 9.00 - 20.00: Piazza della Repubblica: Mostra Ornitologica del Minatore e 2° Campionato Canarini in Fossa.

Ore 9.00 - 20.00: Oratorio S. Francesco di Paola: “In cammino verso Sogliano” - presepe di Gei Gianluca ed Annalisa.

Ore 9.00 - 12.30 e 14.30 - 19.00: Piazza Matteotti Ex Scuola Pascoli: Mostra scambio “Pietre dal Cosmo”, meteoriti da tutto il mondo e visite guidate (primo piano). Mostra astronomica e astronautica “Dalle Fosse alle Stelle” (primo piano).

Ore 10.00 e 14.30: Visite guidate gratuite “Alla scoperta di arti e sapori” - Prenotazione obbligatoria.

Ore 10.00 - 12.00 e 14.00 - 17.00: Musica itinerante con la Banda di Sarsina.

Ore 10.00 - 19.00: Teatro E. Turroni: Proiezione continua dei cortometraggi “The Blood Crown” e “Sulla via dei padri” a cura di MalatestaShort Film Festival.

Ore 11.00 - 15.30: Piazza Matteotti: Pranzo-ristoro presso i locali della Pro Loco.

Ore 11.00 - 22.00: Piazza Matteotti: “5 Ristoranti in Piazza”: cinque ristoranti soglianesi propongono menù a base di formaggio di fossa e non solo, in area coperta riscaldata.

Ore 13.00 - 20.00: E’ Zir dal Fosi: percorso di degustazione a base di Formaggio di Fossa e vini di Romagna presso le sei fosse del centro storico.



MUSEI E MOSTRE (9.30-12.30 e 15.00-18.30)

- Museo del Disco d’Epoca - Palazzo della Cultura, ingresso da Piazzetta Garibaldi.

- Museo di Arte Povera - Palazzo della Cultura, ingresso da Piazzetta Garibaldi.

- Collezione Veggiani - Palazzo della Cultura, ingresso da Piazzetta Garibaldi.

- Museo della Linea Christa - Palazzo della Cultura, ingresso da Via XX Settembre.

- Museo Leonardo da Vinci e la Romagna – Palazzo della Cultura, ingresso da Via XX Settembre.

- Museo del Formaggio di Fossa - Via Le Greppe, 14.

- MUSO - Museo del Sottosuolo - Piazza Garibaldi, 14.

- Museo Minerario - Piazza della Repubblica, 26.

- Esposizione del pittore Franco Carghini sugli angoli caratteristici di Sogliano e dintorni - Via XX Settembre, 20.