Sogliano, parcheggia in divieto col pass disabili, ma l’intestatario del tagliando non c’è: la signora insulta gli agenti e viene denunciata

Parcheggia in divieto col pass disabile, ma l’intestatario del pass non è presente e la signora inizia a insultare gli agenti. Una donna bolognese di 67 anni aveva parcheggiato la sua auto a Sogliano al Rubicone, nel giorno di mercato, in un luogo in cui vige divieto di sosta e di fermata esponendo un contrassegno disabili intestato ad un’altra persona.

Quando si è recata a riprendere l’auto, la donna ha trovato sul posto due agenti della polizia locale dell’Unione Rubicone e mare, che le hanno chiesto i documenti di circolazione ed informazioni sulla presenza del disabile intestatario del pass (non presente).

Per tutta risposta la donna ha cominciato ad inveire contro gli agenti, offendendoli ripetutamente. Alla scena hanno assistito numerose persone. La donna, oltre a ricevere la sanzione per la sosta in divieto, è stata quindi denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale.