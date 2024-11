Sogliano, letture animate contro la violenza di genere sabato 23 novembre

In occasione del mese dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne, il Comune di Sogliano al Rubicone, in collaborazione con lo Sportello Antiviolenza Alba e Voce Amaranto APS, aderisce ad un ciclo di iniziative mirate a sensibilizzare la comunità su questo tema urgente e a promuovere una cultura del rispetto, dell’inclusività e della parità.

Tra gli appuntamenti in programma, a Sogliano al Rubicone si terrà l’evento di sabato 23 novembre 2024, pensato per avvicinare i più piccoli e le loro famiglie a una riflessione sugli stereotipi di genere. Inoltre è bene sottolineare che l’evento in programma serve anche a promuovere e a far conoscere i servizi dello Sportello Antiviolenza Alba dell’Unione Rubicone e Mare, a supporto delle donne dei 9 Comuni dell’Unione che desiderano essere sostenute in un percorso di uscita dalla violenza

Sabato 23 novembre, alle 10 presso la Biblioteca Comunale “Agostino Venanzio Reali” di Sogliano al Rubicone, si terranno delle letture animate sugli stereotipi di genere, organizzate in collaborazione con le volontarie del programma “Nati per Leggere”. L’incontro sarà caratterizzato da storie che aiuteranno i bambini e le bambine a riconoscere e comprendere i pregiudizi e i ruoli imposti dalla società, invitandoli a riflettere sull’importanza dell’uguaglianza e della libertà di essere se stessi.

Questo evento è parte integrante di una serie di appuntamenti gratuiti dedicati alla sensibilizzazione contro la violenza di genere. Il Comune di Sogliano al Rubicone e le altre istituzioni coinvolte ritengono fondamentale che il dialogo su questi temi inizi fin dalla tenera età, per costruire una società più giusta e inclusiva, in cui ognuno possa sentirsi libero di esprimersi senza costrizioni o paure. Attraverso un linguaggio semplice e coinvolgente, le letture animate offriranno un’occasione di crescita e consapevolezza per i più piccoli, accompagnandoli in un percorso di scoperta di valori come l’amicizia, il rispetto reciproco e l’importanza delle differenze.

La partecipazione all’evento è gratuita, ma è consigliata l’iscrizione per agevolare l’organizzazione. Chi desidera partecipare può contattare la Biblioteca Comunale al numero 0541-817350. Per informazioni sulle attività dello Sportello Antiviolenza Alba si può contattare il 349-1010787.