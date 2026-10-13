Sogliano, lavori al cimitero da 85mila euro

Il Comune di Sogliano al Rubicone ha investito complessivamente 85.000 euro nella manutenzione del cimitero del capoluogo e nel recupero della camera mortuaria. Due interventi distinti che hanno permesso di ripristinare parti ammalorate degli edifici e migliorare le condizioni degli ambienti a disposizione dei cittadini.

Al cimitero del capoluogo sono stati destinati 70.000 euro per lavori che hanno interessato le coperture dei blocchi loculi dell’ala destra, con la sostituzione dei pluviali e il rifacimento della guaina bituminosa. L’intervento ha compreso anche il ripristino degli intonaci e la tinteggiatura delle porzioni ammalorate, oltre al risanamento delle murature esterne in corrispondenza dell’accesso.

Per i lavori alla camera mortuaria del capoluogo sono stati destinati un importo complessivo di 15.000 euro. L’intervento ha riguardato il recupero degli spazi interni, attraverso il rifacimento degli intonaci e dei controsoffitti in cartongesso, la posa di un nuovo rivestimento in piastrelle, la tinteggiatura e i lavori sull’impianto elettrico.

«La manutenzione dei cimiteri e degli spazi destinati al raccoglimento è un impegno concreto, che riguarda da vicino la vita delle persone e delle famiglie - sottolinea la sindaca Tania Bocchini - con questi interventi abbiamo voluto affrontare alcune necessità manutentive, restituendo decoro agli ambienti e migliorandone le condizioni. Sono luoghi che fanno parte della quotidianità della nostra comunità e nei quali tante persone si recano per ricordare i propri cari. Mantenerli in buono stato è una responsabilità che intendiamo portare avanti con continuità».

Le opere si inseriscono nell’attività di manutenzione del patrimonio comunale, con l’obiettivo di intervenire sulle strutture che necessitano di ripristino e conservarle nel tempo. Un lavoro spesso poco visibile, ma importante per garantire la cura degli spazi pubblici e la loro adeguata fruibilità da parte dei cittadini.