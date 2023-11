Sogliano, la Fiera del formaggio di Fossa porta con sé tante novità

Svelato il programma ufficiale della 48ª Fiera del formaggio di Fossa di Sogliano Dop. Ci sono conferme e novità, ma quello che è facile immaginare che non cambierà è la festosa invasione di turisti enogastronomici e appassionati della buona tavola. L’evento animerà le piazze e i vicoli del centro storico nelle domeniche del 19, 26 novembre e 3 dicembre, ma sono in programma eventi anche di sabato.

Le conferme

Tra gli eventi principali tornano i “5 Ristoranti in piazza”, che proporranno altrettanti menù a base di formaggio di Fossa (e non solo), da gustare in un’ampia area riscaldata e al coperto. Poi il “Zir dal Fosi”, un percorso di degustazione a base di formaggio di Fossa e vini presso le sei Fosse del centro storico, in collaborazione col Consorzio dei vini di Romagna. Il costo è di 20 euro e comprende un calice di vetro e tasca porta-calice e sei assaggi di di Fossa abbinati a vini. Oltre al pranzo-ristoro nei locali della Pro Loco, anche eventi collaterali, tra spettacoli teatrali, musicali e ricreativi, convegni, concerti, laboratori, un’area dedicata ai bambini. Da non trascurare il servizio navette gratuito per un parcheggio senza stress. E poi la “via dei sapori” in via XX Settembre, con tante prelibatezze gastronomiche.

Le novità

«Arrivano le passeggiate patrimoniali “Cosa c’è di nuovo a Sogliano?” - informa Andrea Gozzi, capogruppo di maggioranza in Consiglio comunale - Occorre prenotarsi e la prima è stata pensata per i ragazzi dai 10 ai 15 anni, con un accompagnatore adulto e merenda gratuita. Le altre due sono libere e aperte a tutti».

Inoltre, inaugura il 25 novembre il Mu.So, nuovo Museo del sottosuolo, che riprende e amplia quella che era una precedente mostra mineraria.

Poi, presso l’ex forno di piazza Mazzini, apre un “Temporary shop” con produzioni degli gli artigiani soglianesi.

Proseguendo con le novità, per tre domeniche, al teatro “Turroni”, è in programma “Terre vicine, terre lontane”, a cura di Malatesta Short Film Festival, con presentazione e proiezione dei cortometraggi “The Blood Crows” di Federico Cesaroni, western girato in territorio soglianese, e “Sulla via dei padri,” di Bruno Palma, un documentario dedicato ai contadini-pastori.

Infine, per la prima volta, sabato 25 novembre gli stand saranno aperti come alla domenica.

Gli spettacoli in programma

Si parte sabato 18 novembre con la prima passeggiata patrimoniale, alle 15. Il giorno dopo, così come le due domeniche successive, dalla 9 alle 20, ci sarà il mercato di prodotti tipici eccellenti e naturalmente del formaggio di Fossa di Sogliano Dop. In via Piave i più piccoli potranno divertirsi con i “Giochi di una volta” e truccabimbi. In piazza della Repubblica sarà allestita mostra ornitologica del minatore e si disputerà il secondo campionato “Canarini in Fossa”. All’oratorio San Francesco di Paola ci sarà il presepe di Gei Gianluca ed Annalisa r in piazza Matteotti, all’ex scuola “Pascoli”, ci si potrà meravigliare di fronte a un planetario gonfiabile, con spettacoli ogni mezz’ora, e alla mostra astronomica e astronautica “Dalle Fosse alle stelle”. Musica itinerante e dalle 16 alle 31, nel giardino del Palazzo della cultura, “Fossa Garden”, concertini enogastronomici. Altri eventi si terranno sabato 25 novembre, alle Fosse Brandinelli, che verranno aperte alle 11.30, e in piazza Garibaldi, dove sarà inagurato il Museo del sottosuolo. Altri eventi a iosa sono in calendario fino a domenica 3 dicembre. E resteranno aperti tutti i musei del borgo.