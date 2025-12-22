Sogliano, incidente sul lavoro alla discarica di Ginestreto, morto un 50enne del modenese

Probabilmente un errore che si è rivelato fatale. Questa, secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere la causa dell’incidente sul lavoro costato alla vita a un uomo di 50 anni residente nella provincia di Modena, Massimo Verri di Mirandola, e dipendente di una cooperativa di trasporti di quella zona, la Unitrans di Medolla. L’incidente è successo questa mattina nella discarica di Ginestreto a Sogliano al Rubicone: mentre trasferiva balle di rifiuti pressati dal suo camion alla discarica, una di queste lo avrebbe colpito uccidendolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 ma non hanno potuto che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e la Medicina del Lavoro per le indagini del caso.