Sogliano, incidente sul lavoro alla discarica di Ginestreto, morto un 50enne del modenese

Cesena
  • 22 dicembre 2025
Massimo Verri, 50 anni
Massimo Verri, 50 anni
L’ingresso di uno degli stabilimenti della discarica di Ginestreto
L’ingresso di uno degli stabilimenti della discarica di Ginestreto

Probabilmente un errore che si è rivelato fatale. Questa, secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere la causa dell’incidente sul lavoro costato alla vita a un uomo di 50 anni residente nella provincia di Modena, Massimo Verri di Mirandola, e dipendente di una cooperativa di trasporti di quella zona, la Unitrans di Medolla. L’incidente è successo questa mattina nella discarica di Ginestreto a Sogliano al Rubicone: mentre trasferiva balle di rifiuti pressati dal suo camion alla discarica, una di queste lo avrebbe colpito uccidendolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 ma non hanno potuto che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e la Medicina del Lavoro per le indagini del caso.

Il cordoglio di Sogliano Ambiente

In serata è intervenuta anche Sogliano Ambiente che gestisce la discarica annunciando che per l’intera giornata di domani 23 dicembre la discarica rimarrà chiusa: «L’incidente che questa mattina alla discarica di Ginestreto è costato la vita a un uomo 50enne dipendente di una cooperativa di trasporti modenese ha destato sconcerto e commozione all’interno della società - si legge nella nota -. La tragedia ha toccato da vicino alcuni dipendenti di Sogliano Ambiente, tra i primi a intervenire - purtroppo inutilmente - in soccorso dell’uomo, impegnato in un’operazione di scarico dei rifiuti. La società, che si è messa prontamente a disposizione delle autorità giudiziarie per i rilievi del caso, conclusi nel pomeriggio di oggi, desidera esprimere il suo più sincero cordoglio e la sua vicinanza alla famiglia del lavoratore. Domani, martedì 23 dicembre, la discarica di Ginestreto resterà chiusa per l’intera giornata in segno di lutto».

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui