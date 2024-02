Sogliano, il mercato torna in Piazza Matteotti dal 7 marzo

Il Comune di Sogliano al Rubicone annuncia il ritorno del mercato cittadino nella sua storica collocazione in Piazza Matteotti, a partire da giovedì 7 marzo 2024. “Ristabiliamo l'intera area mercatale - annuncia il Comune in una nota - comprendente sia i settori alimentari che non alimentari, in Piazza Matteotti. Questa decisione va nella direzione di qualificare la piazza principale del centro storico come luogo di socialità e relazioni, riconoscendo il ruolo storico di questo luogo così caro alla comunità soglianese. Un Mercato Cittadino più accessibile e curato, che promuove lo sviluppo economico e sociale della nostra comunità. Invitiamo tutti i cittadini, i fruitori e i visitatori a partecipare a questa nuova fase del mercato ambulante di Sogliano al Rubicone, contribuendo così a mantenere viva l’offerta commerciale e a rafforzare il legame con il nostro patrimonio economico, culturale e storico”.