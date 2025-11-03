Sogliano, formaggio di Fossa: crescono le quantità prodotte e arriva un documentario per i 50 anni della fiera

Profumo di Fossa nel borgo e celebrazione della cinquantesima Fiera, che si terrà il 23 e 30 novembre e il 7 dicembre. Il prezzo del prodotto principe di Sogliano rimane su valori stazionari, con una media di 32 euro al chilogrammo per il pecorino prodotto base, mentre salirà di alcuni euro per le qualità speciali. Tutti gli infossatori hanno scelto di aumentare la produzione, anche perché molti di loro sono presenti con banco vendita alle migliori fiere emiliano-romagnole e non solo. Si fanno conoscere e aumentano gli incassi aziendali. I principali produttori della tradizione stanno lavorando alacremente per proporre il Fossa dop a Sogliano, con tanto di presentazioni pubbliche e novità.

L’entusiasmo degli infossatori

«Quest’anno il prodotto è ottimo – afferma Francesco Rossini, delle Antiche Fosse Malatestiane –. Noi produciamo pecorino e misto dop, oltre a caprino e Fossa tipico con gusto forte e più arcaico. Dopo la prima apertura pubblica delle nostre fosse, il 12 ottobre scorso, la seconda apertura si è svolta oggi (ieri per chi legge, ndr) e visto che siamo stati invitati a Bra all’appuntamento nazionale dei formaggi, abbiamo avuto anche la gradita presenza di una delegazione dell’Onaf (Organizzazione nazionale assaggiatori formaggi, nata a Cuneo nel 1989 con l’obiettivo di tutelare il consumatore, ndr).

«In questi giorni siamo presenti anche alla kermesse “Il pesce fa festa” di Cesenatico – riferisce Antonio Gualtieri, della Casa del Formaggio di Fossa –. Abbiamo già eseguito delle sfossature. La terza la facciamo martedì 4 novembre. Quest’anno abbiamo creato un nuovo formaggio: il TartuFossa Gold, in onore dei 50 anni, arricchito dal tartufo bianco. Abbiamo aumentato i quantitativi prodotti per essere presenti alle fiere».

«Faremo pubblicamente l’apertura ufficiale delle fosse nel giorno della tradizione, il 25 novembre, festa di Santa Caterina – sottolinea Silvano Brandinelli –. Sarà anche il giorno dell’apertura della Fossa della tradizione per l’intera Fiera di Sogliano. Ovviamente abbiamo già tolto parte del nostro Fossa e con soddisfazione abbiamo visto che la qualità è veramente alta. Oltre al Fossa, proporremo il nostro Cafffiero e il Cremoso, produzioni con stagionature più lunghe del Fossa dop. Abbiamo inoltre deciso di organizzare degustazioni a numero chiuso, con la collaborazione e i vini d’annata della Fattoria Zerbina».

Documentario per il 50°

È in arrivo anche l’anteprima speciale del documentario “50ª Fiera del formaggio di Fossa di Sogliano dop-Mezzo secolo di storia, di vita, di sapore”. La proiezione si terrà sabato prossimo, al teatro “Elisabetta Turroni”, nel cuore del paese. Per l’occasione, sono previsti anche interventi istituzionali. Il documentario ripercorre cinquant’anni di una delle manifestazioni più identitaria di Sogliano, raccontando le persone, i luoghi e le tradizioni che hanno reso grande la Fiera del formaggio di Fossa.